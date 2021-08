El presidente de Estados Unidos Joe Biden bromeó y se burló de una pregunta de un reportero sobre la evacuación de estadounidenses de Afganistán.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, el corresponsal de NBC, Peter Alexander, preguntó a Biden sobre qué haría si no se lograra evacuar a todos sus compatriotas después del 31 de agosto, fecha límite del retiro.

Biden ignoró la pregunta pero en un segundo intento del reportero se ve al presidente sonreír mientras toma unas hojas y justo cuando se dirige hacia el periodista el audio del micrófono de pronto se corta en la respuesta que da el mandatario.

REPORTER: “If Americans are still in Afghanistan after the deadline what will you do?”

Sin embargo, en sus redes sociales, Peter Alexander tuiteó la respuesta que recibió de Biden: “Serás la primera persona a la que llamo”:

“Le pregunté al presidente Biden qué haría si los estadounidenses todavía están en Afganistán después de la fecha límite del 31 de agosto. Su respuesta: “Serás la primera persona a la que llamo. No hizo preguntas”.

I asked President Biden what he will do if Americans are still in Afghanistan after the 8/31 deadline. His response: “You’ll be the first person I call.” Took no questions. pic.twitter.com/MlyFIayrMZ

La transcripción oficial de la conferencia reveló la veracidad de la respuesta del presidente Biden, de acuerdo con New York Post.

Las reacciones por la respuesta de Joe Biden no esperaron y algunos críticos señalaron al personal de la Casa Blanca de proteger a Biden al cortar el audio de la respuesta a la importante pregunta, además de resaltar la brusquedad de Biden hacia el reportero en un tema crítico.

El senador republicano por Texas, Ted Cruz tuiteó: “Los estadounidenses ya estaban preocupados de que Joe Biden no tenga un plan. Esto no ayudará”.

Americans were already worried that Joe Biden has no plan. This won't help. https://t.co/YHYz4TMdIY

Mientras que Sean Spicer, el exsecretario de prensa de Donald Trump dijo: “La Casa Blanca ‘corta el audio de la transmisión’ del PRESIDENTE – ¿por qué? ¿En algún momento dirá algo la irresponsable asociación que dice que les importa el acceso a los medios?

the White House "cuts off audio of the feed" of the PRESIDENT – why?

at some point will the feckless association that claims they care about media access say anything? cc @whca https://t.co/z4PGj6x8KX

— Sean Spicer (@seanspicer) August 25, 2021