De acuerdo con medios locales, las instalaciones de el Pentágono están cerradas y no se permite que el personal salga debido a un “evento de tiroteo”, según la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, informó CNN.

Este edificio es sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en el condado de Arlington, Virginia, cerca de Washington D.C.

El evento ocurrió afuera del edificio en la plataforma del Metro Bus, que es una entrada principal al Pentágono utilizada por miles de personas, al momento se reportan heridos. El Departamento de Bomberos y Rescate de Arlington informa de un tirador activo fuera del edificio, explican en el sitio de WKRN.

BREAKING NEWS: The Pentagon is locked down with no personnel allowed outside due to a "shooting event" outside at the Metro Bus platform. https://t.co/7im7J6RiIr pic.twitter.com/Bo34aBqSV1

Además, en el mismo sitio aseguran que los funcionarios informan de varios lesionados.

“El Pentágono se encuentra actualmente bloqueado debido a un incidente en el Centro de Tránsito del Pentágono. Le pedimos al público que evite el área”, dio a conocer la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono en su cuenta de Twitter.

El Departamento de Bomberos de Arlington dijo que la escena está activa y que sus equipos encontraron “múltiples pacientes”. En este momento se desconoce la extensión de las lesiones de los heridos.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021