La imagen de un conductor de noticias de televisión en Afganistán rodeado de talibanes armados durante una emisión en vivo le ha dado la vuelta al mundo.

El impactante momento sucedió cuando un grupo armado del régimen talibán irrumpió en la cadena de televisión afgana Peace Estudio para que uno de sus líderes fuera entrevistado durante la emisión del programa Pardaz, según citan medios locales.

La corresponsal de la BBC, Yalda Hakim compartió el clip de unos 42 segundos donde se ve a un periodista afgano que dice al pueblo afgano que no debe tener miedo a los talibanes.

“Así es como se ve ahora un debate político en la televisión afgana, con soldados de infantería talibanes vigilando al anfitrión. El presentador habla sobre el colapso del gobierno de Ghani y dice que el Emirato Islámico dice que el pueblo afgano no debe tener miedo”, tuiteó Yalda Hakim.

Afghanistan TV – surreal This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021

Según medios locales, el presentador de noticias realizó un debate con los militantes talibanes mientras estaba en vivo.

En las imágenes se observa al conductor de noticias tenso pero sereno en su forma de hablar a pesar de que es rodeado por varios talibanes con armas largas, y uno de ellos que porta una gorra que está detrás él a su lado izquierdo, se mantiene atento en todo momento.

Zaki Daruabi, un periodista de Etilaatroz, medio de investigación y análisis de la vida en Afganistán, denunció el asedio talibán al tuitear: “Esto es lo que Etilaatroz no puede aceptar”.

This is what @Etilaatroz can’t accept. If so, we will stop our work. pic.twitter.com/FueAC4c9cz — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) August 29, 2021

El clip ha sido compartido miles de veces, aunque algunos activistas como Kavita Krishna cuestiona si es o no real: “¿Esto es real? ¿No es una parodia o una sátira del canal de televisión?”.