La sangre aún corre en Afganistán. Ahora, la agencia Pajhwok Afghan News publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se ve cómo un grupo de talibanes dispara a manifestantes y golpea a periodistas en la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar. Las imágenes han generado indignación en las redes sociales.

De acuerdo con lo dado a conocer, las víctimas ondeaban la bandera nacional; se cree que se han registrado muertos y heridos en el lugar de los hechos, aunque su número aún no se precisa. A su vez, no se sabe cuántos reporteros fueron agredidos.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021