Un pequeño de tres años fue reportado como desaparecido el pasado viernes 3 de septiembre; la última vez que sus papás lo vieron fue en un área rural cercana a casa y desde entonces, no tuvieron noticias de él y la policía desplegó a cientos de personas para buscarlo por cielo y tierra.

Paramédicos, voluntarios, perros entrenados, buzos, helicópteros y hasta uniformados a caballo participaron en la búsqueda de Anthony ‘AJ’, quien fue visto por última vez en una propiedad en Yengo Drive, Putty, a unos 75 kilómetros al sur de Singleton, Australia.

Afortunadamente el menor fue rescatado a salvo. Tuvieron que pasar más de tres días para que las autoridades dieran con el paradero del niño; fue la mañana del lunes que, durante una búsqueda aérea, el niño llamado Anthony logró ser ubicado entre los arbustos, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

El video que fue compartido por la policía áerea muestra cómo el pequeño de tres años estaba sentado en el pasto mientras bebía agua de un arroyo cercano. Anthony no se mostraba alterado ni herido, a pesar de que estuvo casi cuatro días a la intemperie y lejos de su familia.

Una vez que fue ubicado vía aérea, el pequeño fue rescatado por una brigada terreste, e inmediatamente fue sometido a una revisión médica por paramédicos de Nueva Gales del Sur, quienes lo llevaron a un hospital para ser valorado.

Ahí se encontró que tenía algunas mordidas de hormigas y que estaba rozado debido a que tuvo el mismo pañal porvarios días, sin embargo, al no tener daños mayores, el menor fue entregado a su familia y todos celebraron que regresara salvo y sano a casa.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021