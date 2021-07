Las fuertes lluvias y las inundaciones en China han provocado la muerte de al menos 25 personas, mientras que miles más quedaron atrapadas dentro de estaciones del metro y escuelas, además de que las fuertes corrientes de agua arrastraron vehículos y obligaron a muchos empleados a permanecer toda la noche en sus lugares de trabajo.

La ciudad de Zhengzhou es una de las áreas más afectadas, al menos 200 mil residentes tuvieron que ser evacuados y cerca de 10 millones sufren algún tipo de damnificación. Al respecto, el presidente chino, Xi Jinping calificó la situación de “sumamente grave” y ordenó la entrada del ejército para reforzar las labores de socorro. Se cree que en otras zonas se ha recibido en tres días el equivalente a un año de lluvia.

Record rain today in Zhengzhou, central #China 's Henan Province (457.5 mm in 24 hours). This video shows flooding in the city's subway line and train. #ClimateCrisis#ClimateActionNow#germanyflooding#ClimateEmergency #climate pic.twitter.com/PsPv9gp3ng

— lin (@linjianyangbe) July 20, 2021