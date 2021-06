El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó que este lunes rescató a una niña de 5 años que caminaba sola junto al muro en el estado de California, cerca de la localidad de San Ysidro.

En el reporte los agentes de San Diego detallaron que por medio de las cámaras de seguridad observaron que la menor era abandonada en la mañana cerca de la valla fronteriza.

En el video difundido por las autoridades por medio de redes sociales, se puede ver como la menor se encuentra deambulaba sin ninguna compañía y luego corre a lo largo de la frontera.

Inmediatamente, los oficiales acudieron al lugar para salvaguardar a la pequeña de nacionalidad guatemalteca, quien fue trasladada a una estación de Policía cercana para procesarla y examinarla. Los estudios indicaron que la niña se encuentra en buen estado de salud.

“Lamentablemente, este es el último ejemplo de cómo se explota a las poblaciones más vulnerables para obtener beneficios económicos. Afortunadamente, nuestros agentes encontraron a esta niña antes de que pudiera sufrir algún daño”, comentó el agente Aaron Heitke.

#BorderPatrol agents encountered a 5-yr-old girl wondering alone along the border. The most vulnerable populations are being exploited for financial gain. Thankfully this child was encountered before any harm could befall her.

Read: https://t.co/Ly5ASx0kVo pic.twitter.com/mMb6uHiDiO

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) June 8, 2021