Una nueva ola de ira se extendió por Uvalde el martes por las imágenes de vigilancia de policías con chalecos antibalas que se arremolinaban en el pasillo de la Escuela Primaria Robb mientras un hombre armado perpetraba una masacre dentro de un salón de clases de cuarto grado donde 19 niños y dos maestros fueron asesinados.

El video publicado el martes por el Austin American-Statesman es una inquietante grabación de 80 minutos de lo que se sabe desde hace semanas sobre uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de Estados Unidos: que policías fuertemente armados, algunos armados con rifles y escudos antibalas, se reunieron en el pasillo y esperaron más de una hora antes de entrar y detener los asesinatos del 24 de mayo.

Pero las imágenes, que hasta ahora no habían aparecido públicamente, angustiaron nuevamente a los residentes de Uvalde y redoblaron los llamados en la pequeña ciudad del sur de Texas para exigir responsabilidades y explicaciones que han sido incompletas , y en ocasiones inexactas, en las siete semanas posteriores al tiroteo. Horas después de la publicación del video, algunos vecinos en una reunión del Concejo Municipal de Uvalde dijeron que no se habían atrevido a verlo.

Jesús Rizo dijo que los oficiales a quienes se les paga dinero de los contribuyentes para proteger a las personas no deberían haberse “sentado allí” cuando los niños estaban en peligro.

Podrías haber salvado algunas vidas. Podrías haber sostenido la mano de alguien mientras se estaba muriendo”, dijo. “Los padres podrían haberlos visto por última vez mientras se estaban muriendo”.

Otros exigieron consecuencias para la policía y más información en una investigación marcada por declaraciones confusas que han tenido que ser retractadas en ocasiones.

“Denle a estas familias un cierre”, dijo Daniel Myers, pastor en Uvalde y amigo de la familia de una de las víctimas.

Un comité de investigación dirigido por legisladores de Texas había anunciado anteriormente planes para mostrar el video a los residentes de Uvalde por primera vez el domingo, además de compartir sus hallazgos después de semanas de testimonios a puerta cerrada de más de 40 testigos.

“Esta ha sido la investigación o el manejo menos profesional que he visto en mi vida”, dijo el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, en una entrevista con The Associated Press. “Estas familias quedan sorprendidas constantemente”.

Las imágenes de una cámara en el pasillo dentro de la escuela muestran al hombre armado entrando al edificio con un rifle estilo AR-15 e incluye una cinta del 911 de un maestro gritando: “¡Al suelo! ¡Entrad en vuestras habitaciones! ¡Entrad en vuestras habitaciones!

Dos oficiales se acercan a las aulas minutos después de que entra el pistolero, luego regresan corriendo en medio del sonido de los disparos.

Cuando el pistolero se acerca por primera vez a las aulas, se puede ver a un niño cuya imagen está borrosa asomando la cabeza por una esquina del pasillo y luego corriendo hacia atrás mientras suenan los disparos. Más tarde, unos 20 minutos antes de que la policía irrumpiera en la habitación, el video muestra a un hombre con un chaleco que dice “sheriff” usando un dispensador de desinfectante para manos montado en la pared.

A lo largo del video, se redactan los gritos de los niños.

Las autoridades dijeron que los 77 minutos de imágenes que están preparando para publicar este fin de semana no contienen imágenes de niños en el aula. El representante Dustin Burrows, un republicano que dirige la investigación, dijo después de que el Statesman publicara el video que “ver todo el segmento de la respuesta de las fuerzas del orden, o la falta de ella, también es importante”.

Pero el video por sí solo no responde todas las preguntas que quedan, casi dos meses después, sobre la respuesta de las fuerzas del orden. Entre ellos se encuentran cómo el jefe de policía escolar, Pete Arredondo , estuvo al frente de la respuesta masiva de las fuerzas del orden que involucró a numerosas agencias locales, estatales y federales.

WARNING: DISTURBING VIDEO. VIEWER DISCRETION ADVISED.

Newly released surveillance video from the Uvalde school shooting, obtained by the Austin-American Statesman, shows what transpired inside Robb Elementary School on May 24. pic.twitter.com/ms7rAHHVSp

— CBS News (@CBSNews) July 13, 2022