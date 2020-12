La noche de este viernes de Navidad se registró un tiroteo en un centro comercial ubicado en Miami en Florida, Estados Unidos. En redes sociales circula un video en el que se pueden escuchar algunas detonaciones.

Los hechos habrían ocurrido cerca del complejo Bayside, punto al que llegaron las autoridades locales para indagar el origen de los disparos.

De manera extraoficial se indicó que se trata de un “tirador activo” sin que se ofrecieran más detalles al respecto ni si hay personas lesionadas.

Video showing the moments shots were fired at Bayside Marketplace in downtown Miami, Florida. (h/t @UrgentAlertNews) pic.twitter.com/4vC4geVsSC

— The Up2Dater (@UptoDateNewz) December 26, 2020