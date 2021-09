Este lunes 20 de septiembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, arribó a Kabul (capital de Afganistán) como parte de una visita oficial.

Sin embargo, dicho país se continúa en plena crisis sanitaria y humanitaria tras la llegada de los talibanes al poder, lo que acentuó el recorte de los fondos internacionales y el riesgo para todas las personas que no lograron salir del territorio en los vuelos comerciales o de rescate.

A pesar de la situación, de acuerdo con EFE, Ghebreyesus llegó en compañía del director regional para la OMS, Ahmed Al-Mandhari. El objetivo principal de su visita es reunirse con las autoridades del Gobierno de los talibanes, además de constatar la crisis humanitaria del país, según Wahid Majrooh, ministro de Salud en funciones.

Por su parte, el director general de la OMS mantendrá reuniones con las autoridades en cuestión para abortar la prestación de servicios de salud en los centros financiados por el Banco Mundial.

I'm in #Afghanistan, with @WHOEMRO Director Ahmed Al Mandhari. Protecting the health of the Afghan people is of the utmost priority for @WHO. We will visit health facilities meet with @WHOAfghanistan staff, health workers, and Taliban leadership on these vital issues. pic.twitter.com/O62S9vfqrs

