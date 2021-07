Las nevadas sorprendieron a al menos 13 ciudades del estado brasileño de Rio Grande do Sul, las cuales quedaron cubiertas por una capa de nieve provocada por una ola de aire polar que atraviesa el sur del país, informaron las autoridades. Este fenómeno es inusual en esta época del año, algunos apuntan a que fue por el cambio climático.

Las nevadas se registraron en Pelotas, Sao Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau y Farroupilha, entre otros. En otros municipios de Rio Grande do Sul, como Júlio de Castilhos, Nova Petrópolis, Itaara o Lavras do Sul, se detectó el fenómeno llamado lluvia engelante, que significa que las gotas de lluvia se congelan cuando tocan la superficie helada. Ese mismo evento ocurrió en Araruna, en el estado de Paraná.

Neve em Caxias do Sul, por volta das 21:15 desta quarta @metsul pic.twitter.com/sfCb8I4iSz — Kelly Isis Pelisser (@kellyisisp) July 29, 2021

Las condiciones extremas continuarán en Brasil

Los expertos pronostican que durante esta ola de frío las temperaturas podrían ser las más bajas desde 1955. Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología, las temperaturas mínimas son menos de 6 y 8 grados centígrados en una amplia zona de la región Sur de Brasil, que incluye los estados de Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina.

TEMPO | Condições em São Francisco de Paula por meia hora no início da noite foram de uma tempestade de inverno com neve forte, vento de 70 km/h a 80 km/h e visibilidade reduzida. Cenas muito raras de se ver no Brasil e comuns em países de clima frio. As imagens são da @metsul. pic.twitter.com/0b733PXUZK — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

“Será el jueves cuando el fenómeno sea mucho más amplio y se podrá registrar en una gran cantidad de municipios. Este podría ser el evento de nieve con mayor cobertura geográfica desde 2013, cayendo incluso en lugares donde no ha nevado durante ocho años, e incluso la nieve puede acumularse”

Los residentes locales aprovecharon la masa de aire polar que azota la región para salir a las calles a celebrar la insólita caída de nieve, se tomaron fotos y subieron videos en redes sociales que se viralizaron rápidamente, ya que no suele caer nieve en estas zonas y cuando lo ha llegado a hacer, no cae con tanta copiosidad.