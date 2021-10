Un volcán que ha destruido casi mil construcciones en una isla española incrementó su poder explosivo este martes al rugir con más fuerza y lanzar lava más espesa de su abertura principal.

La erupción volcánica que comenzó el 19 de septiembre ha obligado a evacuar a más de 6 mil pobladores de La Palma en el archipiélago de las Canarias frente a la costa noroccidental de África.

Una 946 viviendas han sido destruidas y otras 100 afectadas.

Los agricultores tratan de mantener el riego de las plantaciones bananeras sobrevivientes después que los flujos de lava destruyeron caminos y cañerías de agua.

El Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, dijo el martes que la actividad del volcán de La Palma se volvió “explosiva con caída de piroclastos y bombas”.

La actividad de hoy es explosiva con caída de piroclastos y bombas / Today's activity is explosive with falling pyroclasts and bombs #lapalma #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/oCOWCwruFJ

— INVOLCAN (@involcan) October 5, 2021