Voluntarios mexicanos se han sumado a la protección de Kiev, reportó el Servicio Estatal de Comunicación Especial y Protección de Información de Ucrania, así como medios ucranianos.

“Los primeros extranjeros se han unido a la Legión Internacional, la fuerza de voluntarios del ejército de Ucrania, y están combatiendo afuera de Kiev”, señaló el diario The Kyiv Independent vía Twitter. Citó como fuente a las Fuerzas Terrestres Ucranianas (Ukranian Ground Forces), componente terrestre de las Fuerzas Armadas del país.

Los voluntarios provienen, agregó, de “Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México e India”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dijo este lunes que no tiene reportes de que haya mexicanos enlistados en las fuerzas armadas de Ucrania para repeler los ataques de Rusia que llevan ya más de una semana.

“Hasta el momento, la SRE no tiene conocimiento “ de mexicanos que se estén enlistado, respondió la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard consultada por EL UNIVERSAL.

El diario acompañó el posteo donde se ve a hombres armados posando para la cámara.

