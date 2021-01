WhatsApp afirmó que no permitirá que aplicaciones de terceros sean utilizados.

El tema de WhatsApp y sus políticas no ha dejado de ser un asunto de interés para los usuarios. A pesar de que la aplicación ha movido diversas piezas, lo cierto es que este tema sigue preocupando a los usuarios de la plataforma.

Con esto en mente, la app de mensajería propiedad de Facebook ha hecho varios movimientos para dar mayor certeza de seguridad a sus abonados con miras a que el despliegue de las audiencias a otros servicios competidores se frene lo antes posible.

Da marcha atrás

En días días recientes WhatsApp decidió retrasar la implementación de estas nuevas políticas con el fin de mejorar su comunicación y dejar en claro que sus usuarios se comunican en un espacio seguro que garantiza la seguridad en la comunicación.

De acuerdo con Reuters, WhatsApp acaba de retrasar la implementación de sus planes de privacidad. En lugar de requerir que los usuarios acepten estos cambios para el próximo ocho de febrero para no perder su acceso al servicio, se ha movido la fecha hasta mayo. Por ahora, se planea que sea el 15 de ese mes que se le exija a sus usuarios aceptar las condiciones para seguir disfrutando del servicio. Así pues, las viejas normas seguirán vigentes hasta entonces.

Se espera hasta el próximo 15 de mayo, WhatsApp continúe con la campaña de información que ha tratado de ejecutar previo a la implementación de la nueva política. En los meses que siguen, se tratará de comunicar claramente a los usuarios qué tipo de cambios se deberían percibir en su experiencia de comunicación. Y, en el caso que haya alguno, también se tratarán de comunicar claramente los cambios que se hagan a las políticas de la aplicación.

Acciones concretas

Este movimiento, es solo uno más que se ha sumado a una serie de actualizaciones, acciones de comunicación y nuevas funciones que buscan revertir la mala posición en la que quedó parada WhatsApp tras haber hecho públicas sus nuevas condiciones de uso.

En este sentido, cobra relevancia el nuevo anuncio hecho por la plataforma, el cual busca desmarcar su firma de servicios de terceros que, en más de una ocasión, han sido acusados de ser el canal ideal para realizar estafas, robar datos y poner el riesgo la privacidad de los usuarios.

En un informe publicidad por WhatsApp, la plataforma afirmó que no permitirá que aplicaciones de terceros sean utilizados. Los usuarios que incurran en esta práctica verán sus cuentas bloqueadas.

Y es que además de Telegram y Signal, opciones como WhatsApp Plus fueron una opción para muchos usuarios; sin embargo, desde ahora, aquellos usuarios que tengan este servicio y similares recibirán una notificación en la que se solicitará que desactive este servicio de terceros o de lo contrario su cuenta de WhatsApp quedará bloqueada.

En un comunicado, la aplicación de mensajería instantánea ha sido clara sobre esta nueva advertencia:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de la aplicación. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, destrón desde WhatsApp al tiempo que detallaron “si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

Además de proteger a los usuarios en términos de privacidad, con esta medida WhatsAp también busca frenar la migración de sus abonados a otros servicios que ofrecen opciones de comunicación similares a las que hicieron grande a su servicio.

Lo que queda por ver es la manera en la que las audiencias leen estos movimientos que quizás llegan tarde, justo en medio de la crisis.