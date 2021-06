El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana en su conferencia mañanera al tema de la mina Pasta de Conchos luego de dar a conocer el rescate del séptimo y último cuerpo, de los trabajadores que fallecieron durante un derrumbe en la mina Micarán ubicada en Múzquiz, Coahuila, accidente que ocurrió el viernes pasado.

La mina colapsó por inundación, y los cuerpos de los trabajadores fueron recuperados a 150 metros de profundidad, informó López Obrador, quien consideró que “se actuó a tiempo, pero lamentablemente no se pudo rescatar con vida a los siete trabajadores.”

“Se logró rescatar a los siete mineros que quedaron atrapados en la mina de Múzquiz, Coahuila; un accidente, se rompió la represa, quedaron atrapados desde hace 8 días. Dimos instrucciones para que se trasladaran; además de la Guardia Nacional, la Secretaria del Trabajo, la (titular) de Protección Civil, la de Economía, se trabajaron 150 horas para el rescate. Enviamos nuestro pésame a los familiares,” señaló el presidente.

Rescate en Pasta de conchos tardará por ser un proceso delicado

En este tenor Andrés Manuel López Obrador se refirió al proceso de rescate de los cuerpos de los mineros del accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006: “Ahora estamos nosotros en Pasta de Conchos, rescatando los cuerpos, porque hicimos ese compromiso con los familiares. Hay mucha grilla, y a veces no les importa el dolor de la gente, me refiero a políticos corruptos, empresarios deshonestos, a medios vendidos o alquilados. Tenemos que pensar primero en la gente y no aprovechar siempre una tragedia para sacar raja,” indicó en su conferencia matutina.

López Obrador informó que están destinando dos mil millones de pesos como recursos económicos para realizar las labores del rescate de cuerpos en Pasta de Conchos: “Estamos destinando para ese rescate cerca de 2 mil millones de pesos, pero ayuda a entender de que nada humano nos es ajeno, que somos distintos. Vamos a seguir adelante, ojalá que los adversarios, del supremo poder conservador, sean un poco racionales, honestos y acepten que dejaron el país destruido,” refirió.

Al ser cuestionado por los periodistas acerca de cuándo podría ya haber resultados en Pasta de Conchos, el presidente aseguró que trabajan con intensidad para que el rescate ocurra antes de que finalice su sexenio: “Estamos trabajando con profundidad y con intensidad, porque estamos tener el rescate antes de que termine el gobierno, porque se están haciendo túneles y se tiene que cuidar la seguridad de los rescatistas, es un trabajo delicado que nos va a llevar mucho tiempo,” concluyó.