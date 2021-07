La sexta denuncia que presentó la UIF ante la FGR en contra de Emilio Lozoya Austin, la trasnacional Odebrecht, 33 empresas y 11 personas físicas por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos se basa en un amplio expediente en el cual se revelan más de 500 operaciones globales de la trasnacional brasileña en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero que documentó la Unidad de Inteligencia Financiera figuran los sobornos por 10.5 millones de dólares al exdirector general de Pemex

El amplio expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el caso de corrupción Odebrecht-Emilio Ricardo Lozoya Austin sirvió de base para integrar la sexta denuncia en contra del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la trasnacional brasileña ahora denominada Novonor, otras 33 empresas y 11 personas físicas ahora por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos.

En dicho expediente se da cuenta de más de 500 operaciones globales de Odebrecht y de Lozoya Austin en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En esa ruta del dinero se establecen siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex y ahora testigo colaborador de la FGR. Se trata de los sobornos –por 10.5 millones de dólares– que habría recibido para beneficiar ilegalmente los negocios de la empresa brasileña en el país.

La UIF no sólo revisó depósitos, retiros, transferencias locales e internacionales, envíos de capital, compra y venta de divisas y movimientos a través de cheques, sino que también incluyó importaciones y exportaciones, pagos de honorarios, nómina, arrendamientos, compras de bienes inmuebles, muebles, insumos y acciones de ocho empresas de Odebrecht con sede en México y otras 11 diseminadas en el mundo. En total, siguió la pista a 366 operaciones globales (de carácter internacional y doméstico) del gigante brasileño, entre ellas las siete que conectan con el exdirector general de la petrolera mexicana.

Además, fiscalizó cada detalle en las finanzas de Lozoya Austin, así como de su madre, su hermana, su esposa y las empresas offshore que el exfuncionario peñista constituyó en el extranjero, hasta rastrear 162 operaciones globales. E incluso documentó la venta de obras de arte: por ejemplo, la expedición de un cheque por ese concepto, de fecha 11 de febrero de 2016, por 436 mil 160 pesos.

Además, en un anexo a esta investigación, auditó al empresario Alonso Ancira Elizondo y a la que fuera su empresa, Altos Hornos de México, cuando ocurrió el presunto delito de cohecho para la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados, con un sobreprecio de 220 millones de dólares que dañó el patrimonio de Pemex.

Operaciones rastreadas

En esta investigación, las autoridades revisaron 64 cuentas bancarias de la trasnacional o relacionadas con ésta, y al menos ocho cuentas de Emilio Lozoya (entre ellas la de Banorte Ixe, con número 072180002685506448).

Odebrecht se identifica como el “sujeto principal” de la indagatoria, y de ésta se incluyen reportes de ocho personas morales –con presencia en México– presentados ante el Servicio de Administración Tributaria, respecto de sus ingresos fiscales acumulables. El primero de ellos, por un total de 6 mil 254 millones 367 mil 731 pesos obtenidos entre 2013 y 2018.

De esta primera filial se reportan 50 operaciones globales desde 12 cuentas bancarias, que se conectan con personas físicas, morales y una cuenta adicional. Quince de las operaciones fueron desde y hacia Estados Unidos, incluidas importaciones y exportaciones, en el periodo de 2012 a 2018; así como transferencias con retorno de capital –un recurso clásico del blanqueo de dinero y/o la evasión de impuestos, aunque la UIF no determina si en estos casos hay delitos.

También se reportan dos operaciones a Alemania (una transferencia por 816 mil dólares, así como exportaciones e importaciones), una a Canadá (transferencias con retorno de capital que también implican a Estados Unidos); una a España (importaciones y exportaciones) y una a Panamá (transferencias con retorno de recursos y con nexos en Estados Unidos).

El seguimiento de ésta también refiere la compra y venta de divisas en dólares, euros y pesos entre 2002 y 2014: el primer seguimiento es de venta, por 1 millón 946 mil 644 dólares, 20 millones 693 mil 398 pesos, y 15 mil euros, en el lapso de 2003 a 2014; el segundo, también de venta, por 97 mil 106 dólares y 1 millón 481 mil 545 pesos, entre 2002 y 2012; el tercero, de compra, por 87 mil 558 dólares y 15 millones 171 mil 220 pesos, entre 2002 y 2014; y el cuarto, de compra, por 43 mil 365 dólares y 252 mil 178 pesos, en 2004 y 2007. También se relata la compra de 11 vehículos entre 2013 y 2015.

La segunda empresa a la que se le siguió la pista es Odebrecht Servicios Integrales de México, S de RL de CV. De ésta se revelan 36 operaciones globales que involucraron recursos en México, Estados Unidos y Brasil, así como el manejo de siete cuentas bancarias.

De ésta se indagó a 229 “empleados de nómina”, a quienes la filial les realizó 1 mil 533 pagos por 66 millones 774 mil 416.52 pesos en total, entre 2016 y 2017. De estos empleados, en ese lapso 14 percibieron más de 1 millón y medio de pesos individualmente (el que más ganó obtuvo 3 millones 856 mil pesos). Y entre ellos están un firmante autorizado y dos apoderados legales; el resto (215 personas físicas) cobró menos de 1 millón de pesos en el mismo periodo.

Además, una de las operaciones globales fue a favor de otra filial: Norberto Odebrecht, SA, que entre 2017 y 2019 registró dos transferencias internacionales y cuatro SPEI por un total de 3 millones 879 mil 638 pesos.

Entre 2014 y 2018, Odebrecht Servicios Integrales de México reportó al SAT ingresos acumulables por 4 mil 944 millones 634 mil 106 pesos, indica el expediente de la UIF. Además, da cuenta de su estrecha relación con la tercera compañía: Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S de RL de CV, con la que mantenía operaciones globales (se da cuenta de tres) y comparte apoderados legales y representantes.

De esta última se exponen 56 operaciones globales en México, Estados Unidos, Brasil y Guatemala, incluidos flujos de capital circulares con Norberto Odebrecht, SA. Entre 2014 y 2016, esta última recibió 6 millones 162 mil 361 dólares en 12 transferencias internacionales, y 65 millones 712 mil 479 pesos, en 18 transferencias de este tipo provenientes de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México; mientras que entre 2015 y 2017, le devolvió, en siete transferencias internacionales, 29 millones 29 mil 248 dólares.

La revisión en este caso se concentró en el manejo de ocho cuentas bancarias, a través de las cuales Odebrecht Ingeniería movió recursos millonarios a personas físicas y morales, aunque entre 2015 y 2018, sólo reportó al SAT ingresos acumulables por 473 millones 963 mil 265 pesos.

De la cuarta empresa –Norberto Odebrecht, SA– se documentan 54 operaciones globales. Entre ellas, exportaciones por 8 millones 617 mil 632 pesos en 2012 e importaciones por 126 millones 967 mil 694 pesos, entre 2012 y 2017, con origen y/o destino: Brasil, Estados Unidos, Canadá, China y Hong Kong.

En su información fiscal, indicó a las autoridades mexicanas haber obtenido ingresos acumulables por 13 mil 523 millones 735 mil 210 pesos, entre 2012 y 2018. Las operaciones con retorno de capital en esta filial, así como las transferencias de fondos con otras filiales del conglomerado. De ésta se revisaron 12 cuentas bancarias.

De la quinta compañía se reportaron 45 operaciones globales que implicaron el manejo de 10 cuentas bancarias. Entre ellas, compra-venta de divisas entre 2002 y 2017, en dólares (53 mil 500 por venta y 34 mil por compra) y pesos (4 millones 356 mil 474 por venta y 9 millones 371 mil 167 por compra).

Respecto de sus ingresos fiscales, reportó que entre 2013 y 2018 obtuvo 2 mil 559 millones 528 mil 360 pesos. En cuanto a sus nexos con Emilio Lozoya, se indican conexiones –depósitos y retiros– con Enrique Orta García. El dinero se movió desde mayo de 2010 hasta junio de 2017 e implicó tres cuentas bancarias adicionales.

De la sexta compañía se refieren 26 operaciones globales, de la séptima, 73, y de la octava, 18. En todas estás se vinculó a Lozoya Austin directa o indirectamente con depósitos y transferencias menores. Además, la investigación de la UIF da cuenta de las transacciones de otras 11 filiales diseminadas en el mundo, incluidas sus representaciones en Suiza y Austria. De éstas se reportan desde transferencias internacionales hasta compra y venta de divisas.

Los 29 países involucrados

El expediente del caso Odebrecht-Lozoya –al que Contralínea tuvo acceso– da cuenta del manejo del capital en distintas monedas: pesos mexicanos, dólares estadunidenses, dólares canadienses, euros y francos suizos. La pista a los recursos multimillonarios se siguió a distintos territorios en donde radican las cuentas bancarias de la trasnacional brasileña y del exfuncionario mexicano, sus familiares y sus testaferros.

Asimismo, incluyó información de otras 316 personas ligadas a Odebrecht, incluido su personal en nóminas de México; y de otras 24 personas vinculadas con Lozoya, en particular del representante legal y apoderado Enrique Orta García. De los movimientos en otros países, la UIF tuvo conocimiento gracias a la cooperación internacional en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En total, fueron 29 naciones –además de México– en las que se documentaron los movimientos de capital y bienes. Estados Unidos fue uno de los más recurrentes, con 38 transferencias, depósitos, retiros, importaciones y exportaciones; seguido por España –donde se evadieron de la justicia, por meses, tanto Lozoya Austin como Ancira Elizondo–, que acumuló 14 operaciones internacionales.

En la lista está también Brasil, país de origen de Odebrecht; así como Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Panamá, Canadá, Argentina, Austria, Belice, Bosnia Herzegovina, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Italia, Japón, Malta, Perú, Polonia y Puerto Rico. Y, por último, Antigua, considerado como un paraíso fiscal y nexo relevante en la documentación de los sobornos. El expediente apunta también que de otras transferencias por 779 mil 763 dólares canadienses no se pudo rastrear su destino final.

Para la UIF, el de Odebrecht-Lozoya es un caso de corrupción con componentes trasnacionales, debido al flujo de recursos que la brasileña desvió hacia las empresas que el exdirector general de Pemex constituyó en los territorios fiscalmente laxos de Islas Vírgenes Británicas (Latin America Asia Capital Holding, Ltd) y Suiza (Tochos Holding, Ltd), siendo éstos países clave en la investigación.

En esas empresas, la Unidad –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– no sólo documentó los presuntos sobornos del gigante brasileño a Lozoya Austin –por 10.5 millones de dólares–, sino también del empresario Ancira Elizondo, a través de Altos Hornos de México. De acuerdo con la UIF, los recursos producto del cohecho en ambos casos de corrupción fueron triangulados para adquirir bienes e inmuebles a favor de la familia del exdirector general de Pemex.

Las conexiones

Entre los nexos relevantes entre la trasnacional y Lozoya está el que se estableció por medio de la filial Odebrecht Ingeniería y Construcciones de México, S de RL de CV, y Latin America Asia Capital Holding, Ltd, empresa creada por el exdirector general de Pemex en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas: la UIF documentó varios envíos triangulados –entre 2011 y 2012–, por 1 millón 224 mil euros, 45 mil francos suizos y 60 mil dólares.

Otros movimientos asociados a esa conexión se dieron a través de la representación en Suiza de la empresa brasileña, a través de cuatro cuentas bancarias usadas para hacerle llegar más dinero al ahora exdirector general de Pemex. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2011 transfirió 1 millón 516 mil 835.43 dólares de una cuenta bancaria en Islas Vírgenes Británicas a otra cuenta asociada, y de ésta se diseminaron 11 operaciones que involucraron a la hermana del exfuncionario mexicano, Gilda Susana Lozoya (el 30 de abril de 2011, por 11 mil dólares; y el 5 de agosto de 2013, por 1 millón 200 mil dólares, para la adquisición de uno de los bienes inmuebles investigados); y a la madre, Gilda Margarita Austin (el 1 de diciembre de 2010, por 5 millones de francos suizos, y el 1 de diciembre de 2012, por 185 mil dólares).

De esta cuenta también se refieren dos transferencias por 1 millón 500 mil y 1 millón 200 mil francos suizos ocurridas el 1 de diciembre de 2012, montos destinados a la compra de una casa por parte de Gilda Susana, cuyo costo ascendió precisamente a 38 millones 175 mil pesos. Asimismo, hay otros envíos por 64 mil euros, el 20 de enero de 2011; 82 mil 500 euros, el 27 de enero de 2011; 7 mil euros, el 18 de octubre de 2011; y 12 mil dólares, el 30 de marzo de 2013.

De su esposa Marielle Helene Eckes, la investigación financiera da cuenta de envíos que le hizo directamente Emilio Lozoya, entre marzo de 2017 y octubre de 2018, cuando ya no tenía nada que ver con Pemex, por 665 mil 724 pesos. Además, cheques y transferencias hacia y desde Alemania –país de origen de la señora–, por 5 millones 299 mil 553 pesos (el 4 de diciembre de 2017), y 1 millón 700 mil pesos (el 24 de abril de 2018).

En otras tres conexiones, los hallazgos consistieron en 14 transferencias trianguladas al exdirector general de Pemex, por 15 millones 565 mil 8 pesos, ocurridas en 2015. Éstas se ligan a varias filiales y a Odebrecht, SA.

En el quinto vínculo se identifica al “sujeto principal” de la investigación –es decir, Odebrecht, SA– como el origen del dinero para 11 transferencias internacionales, entre 2011 y 2012, a favor de Emilio Lozoya. El monto global fue de 1 millón 526 mil 160 pesos. Los recursos fueron recibidos en Estados Unidos.

Respecto del sexto nexo, da cuenta de siete transferencias –por un total de 3 millones 150 mil dólares– desde el Meinl Bank, Ltd, que Odebrecht trianguló con su empresa offshore Innovation Research Engineering and Development, Ltd, en Antigua, Caribe, hacia la cuenta en Suiza propiedad de Lozoya. Operaciones que el propio exdirector de Pemex hizo públicas en la audiencia inicial por este caso de corrupción.

En la séptima conexión se documentaron los vínculos de la filial Norberto Odebrecht, SA, con las cuentas en el extranjero de la esposa de Lozoya: depósitos en 2014 por 295.1 mil pesos; en 2015, por 1.8 millones de pesos; y en 2016, por 2 millones de pesos. Asimismo, se refieren transferencias a Gilda Susana Lozoya: varios SPEI entre agosto de 2017 y agosto de 2018, por 3 millones de pesos (fechas en las cuales Lozoya ya no fungía como director de la petrolera).

Los contratos de Odebrecht con Pemex

Gobierno de Felipe Calderón:

-Contrato sin folio para suministro de etano, celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, SA [filial de Odebrecht], y Grupo Idesa, SA de CV, el 19 de febrero de 2010.

Gobierno de Peña Nieto:

-Contrato PXP-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, para acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I, celebrado por Pemex Refinación y Constructora Norberto Odebrecht, SA, el 15 de febrero de 2014.

–Contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, para el desarrollo de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca, firmado por Pemex Refinación y Constructora Norberto Odebrecht, SA [y otros], el 6 de noviembre de 2014.

-Contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, para la construcción de accesos y obras externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, Tula II, pactado entre Pemex Transformación Industrial y Constructora Norberto Odebrecht, SA, el 12 de noviembre de 2015.