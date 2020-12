Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, se sumó al llamado urgente de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre que la población de la ciudad debe evitar realizar reuniones durante las fiestas decembrinas ante el aumento de contagios que se ha registrado en la entidad.

Por lo anterior, el funcionario federal indicó que no basta con no salir a la calle, sino evitar cualquier tipo de reunión, ya que la evidencia en el mundo, particularmente de la ciudad de Nueva York, revela que la contribución de las fiestas privadas, de las reuniones, están teniendo un papel sobresaliente sobre la epidemia.

“No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse con amigos o con personas conocidas o no conocidas. Necesitamos que todos cooperen, colaboren, tengan claro que, aunque todo estamos cansados de esta epidemia por los daños que ha causado, ésta no se ha acabado y desde octubre estamos en una fase de ascenso que describimos al detalle todos los días en esta conferencia”, expuso.