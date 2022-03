Sandra Cuevas aseguró que aún no la quitan del camino y sigue siendo alcaldesa de Cuauhtémoc, “aunque suspendida”, indicó.

En sus redes sociales, la edil con suspensión, respondió a la diputada federal y panista, Mariana Gómez del Campo quien posteó en su Twitter: “Muy buenos días a todos EXCEPTO a Claudia Sheinbaum por quitarse del camino a la mala a la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas. Por cierto, ya casi se cumple 1 año de la tragedia en la Línea 12 del metro con 27 fallecidos y CERO detenidos.

A lo que la Sandra Cuevas respondió: “Perdón querida Mariana pero aún no me quita del camino, sigo siendo alcaldesa de Cuauhtémoc, aunque suspendida. Esto aún no se acaba.

Saludos y gracias por el apoyo”.

También la edil, en una serie de respuestas a ciudadanos, indicó que “el trabajo en la alcaldía, no se detendrá”.

Ayer una jueza de control determinó que Sandra Cuevas fuera vinculada a proceso por robo, discriminación y abuso de autoridad contra dos policías, también que subsisten las medidas cautelares de separación temporal del cargo, prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.