El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, fue detenido ayer por presuntas violaciones a la ley electoral, y no por desvío de recursos, y el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva, aseguró su defensa.

En entrevista con Tania Díaz, para MILENIO Televisión, el abogado Víctor Oléa afirmó que su cliente no debe permanecer en el penal de Apodaca 2, pues el “precepto legal no amerita prisión preventiva oficiosa”.

Asimismo, indicó que ayer intentaron visitar al ex gobernador pero no les fue permitido el acceso.

Ayer la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León confirmó en un comunicado la detención de El Bronco, e indicó que éste “permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica”, detalló.

El litigante comentó que durante la audiencia de hoy, programada a las 16:00 horas, se debatirá el delito por el que realmente debe ser juzgado el ex candidato presidencial e incluso dijo que tal ilícito debe ser analizado por un juez federal y no del estado.

“Todo parece indicar que la imputación delictiva que se le hacen al ex gobernador, mi defendido, es por el Artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, que básicamente es utilizar o recibir aportaciones de dinerocuando exista, ya sea una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito.

“Esta Ley General de Delitos Electorales, sobre todo tratándose de una elección federal, como fue el caso para la Presidencia de la República, sin duda es una competencia del ámbito federal y no local. Todas estas cuestiones serán debatidas en la audiencia ante el juez de control correspondiente”, dijo el abogado.

Víctor Oléa explicó que Jaime Rodríguez Calderón “no está acusado por lo menos en este caso” por su presunta responsabilidad de los delitos de desvío de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de las denominadas Broncofirmas.