Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador defendió su estrategia de seguridad y reconoció que nunca le ha gustado el Ojo por ojo y Diente por diente. Esto, porque castigar con la misma medida podría crear mucha más violencia.

En su encuentro con la prensa se quejó de que se burlan de su frase “Abrazos no balazos”, pero aseguró que su administración va a demostrar que es una buena estrategia y que dará resultados. Además, reconoció que su gobierno y la la llamada Cuarta Transformación, serán reconocidas sólo si logran pacificar al país.

“Se burlan de que he dicho que Abrazos, no balazos y vamos a demostrar que funciona. No soy partidario de la Ley del Talión, del diente por diente o el ojo por ojo, porque no nos podemos quedar chimuelos todos, o tuertos”, explicó el presidente.

AMLO se reunió con gobernadores

Ayer, el presidente López Obrador se reunió con los gobernadores electos y en funciones de Morena. La reunión tuvo el propósito de revisar el tema de seguridad en sus respectivos estados.

En la junta privada se hizo un balance, se habló de 50 municipios prioritarios y de la necesidad de que asistan a las reuniones de seguridad que se realizan todos los días. López Obrador pidió que atiendan personalmente este tema.