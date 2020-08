El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de presentar una solicitud para que se realice una consulta pública a fin de llevar a juicio a los expresidentes por casos de corrupción, pero reiteró que en caso de que se lleve a cabo —ya sea por iniciativa del Ejecutivo, de los legisladores o de la población— él votará en contra.

En conferencia de prensa señaló que el domingo revisó la Constitución y la ley en la materia, donde encontró que el plazo para solicitar la consulta es del 1 al 15 de septiembre.

Detalló que además del Jefe del Ejecutivo federal, pueden solicitar que se enjuicie a los exmandatarios la población con las firmas de 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y los legisladores, por lo que él esperará hasta el final para tomar una decisión.

“Repito, no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza, que lo decidamos entre todos (…) Estoy informando a tiempo. Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos, si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor; la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores, y la tercera es que lo solicite el Presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”, dijo.

El Mandatario federal señaló que en el caso de que lo solicite el Ejecutivo o los legisladores se requiere la aprobación en las Cámaras y será la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la que decida si es constitucional y si procede, y en caso de que se aprobara, sería el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice la consulta.

“En el caso que la solicite el Presidente o los legisladores, una tercera parte, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, se requiere la aprobación en ambas. Si son los ciudadanos, no pasa a aprobación, va directo a la Corte; también si se aprueba en el Congreso va a la Corte y ésta dictamina si es constitucional, es decir, si procede, y si avanza, va al INE para organizar la consulta”, expuso.

El Mandatario promueve rifa del avión del próximo 15 de septiembre

En Palacio Nacional, López Obrador indicó que en caso de que la consulta tenga el aval del máximo tribunal, podría realizarse el día de la elección del próximo año o el 1 de agosto.

“Una es el día de la elección. En este caso la elección federal del año próximo es el 6 de junio, es una pregunta nada más, o parece que el 1 de agosto es la otra fecha, en eso se tienen que poner de acuerdo”, indicó.

A unos días de que filtraran la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), el presidente López Obrador manifestó que en este caso y en el de Genaro García Luna deben declarar todos los implicados, incluso, subrayó que él está dispuesto a acudir a rendir su declaración si así lo requiriera la fiscalía general.

“Que declaren todos los implicados, ese es mi punto de vista, y si es necesario, yo, si me llama la fiscalía, todos, que el pueblo sepa todo, y que cada quien exprese su versión y que sea la gente la que se vaya enterando”, precisó.

Además, calificó como un atraco el contrato que el gobierno de Felipe Calderón firmó con Odebrecht para vender gas para su planta de Etileno XXI, debido a que se obligó a Pemex a dar el combustible 30% abajo de su precio de mercado e imponer multas que al día de hoy suman 5 mil millones de pesos, mismas que ordenó no pagar, subrayó.

Se sube al avión presidencial

López Obrador se subió por primera vez al avión presidencial TP-01: “Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano, el poder es humildad. Estos parecían reyes, vean los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito y hagamos historia”, promueve en redes sociales.