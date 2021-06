CIUDAD DE MÉXICO.- Adultos mayores de 65 años acudieron desde la madrugada de este martes a la llamada Torre Bienestar, ubicada en la colonia Tabacalera, para tramitar la tarjeta del “Programa Bienestar” del gobierno federal, sin embargo personal de la dependencia anunció que solamente se darían 800 fichas, lo que ocasionó el enojo de las personas.

Por lo que que los adultos mayores bloquearan totalmente la circulación vehicular del Paseo de la Reforma por cerca de 10 minutos: ¡Queremos solución!, ¡Queremos solución!, ¡Queremos solución!

¿Qué está pasando? que tienen un orden, pero de amontonamiento, porque son alcaldías, Estado de México, no se puede así, no se puede, pasan unas personas y dicen una cosa, pasan otras y dicen otra, ‘no se forme… desfórmese’. Aquí a la vuelta está un letrero que trae uno de los coordinadores y dice: “hasta aquí se terminó la fila” ¿Qué quiere decir? Que los que vayan atrás ya no los van a atender, entonces para que salen y dicen: ‘vamos a atenderlos a todos’, o sea no engañen a la gente”, pidió Maria Hilda Cancino, una de las adultas mayores.

Mientras que otro de los afectados, de nombre Guillermo Peralta: “Desde que llegamos está así. Llegamos a las cinco de la mañana, estábamos a una calle de aquí, dicen: quedan 500 fichas. Nosotros estamos aquí y dijeron que iban a dar hoy 800 o que acababan con toda la gente, pero es diario, esto diario, hacen el trámite… Esto es para que nos den el beneficio de la ayuda de 65 y más”.

El Gobierno de México anunció que sólo se repartirían800 fichas.

Los adultos mayores aseguraron que la mayoría acudió desde las cuatro de la mañana para hacer la fila y que algunos llegaron desde las nueve de la noche del día anterior para pernoctar en el lugar y poder obtener una ficha. Funcionarios de la dependencia aseguraron que el problema se dio porque arribaron más personas de las esperadas.

La fila de adultos mayores se prolongó por lo menos tres vueltas a la manzana con un aproximado de dos mil adultos, en espera de que les otorgaran una ficha.

¿A qué hora llegó usted? a las cinco de la mañana ¿y ya no alcanzó ficha? No, estoy acá, pero acá a la vuelta a medio edificio ya no hay repartición de fichas ¿Tiene que venir otro día? Sí, que se venga uno a las nueve de la noche dicen. No entiende que la gente es vulnerable, es de la tercera edad, que tiene enfermedades, simple y sencillamente no se puede”, agregó María Hilda Cancino.