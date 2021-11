Cancún.- El senador de Morena, José Luis Pech Várguez, acusó que en Quintana Roo los políticos que llegan al Gobierno únicamente ven al estado como un botín, sin importar lo que la ciudadanía piense o diga.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, el legislador quintanarroense, que se registró como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, aseguró que las personas que llegan al Gobierno “no quieren ni respetan esta tierra”.

Derivado de ello, señaló, la población se queda sin seguridad y servicios públicos.

“Las personas que llegan al Gobierno no quieren esta tierra, no la respetan. La ven como un botín y únicamente se dedican a saquearla. No les importa hacer buen Gobierno, ni lo que la gente piense o diga de ellos”, aseveró.