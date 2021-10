Rosario Robles Berlanga, exsecretaria federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de una persecución política en su contra y afirma que no está derrotada.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la exfuncionaria, acusada de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos, aseguró que detrás de su denuncia hay una venganza.

“Esta es una venganza, el Presidente dice, y yo le tomo la palabra de que de su parte no es, pero entonces de quién es. Yo tengo el derecho de estar en libertad. Sino es conmigo el pleito, y sino es del Jefe del Estado mexicano de quién es. Ellos lo que quieren es verme derrotada, vencida, hincada, ellos quisieran que yo firmara cualquier cosa para involucrar a otros, pero eso no lo voy a hacer, por eso me llamo Rosario Robles.

“Con todo y todo sigo teniendo mi dignidad, que es lo único que me queda, mi congruencia, mi dignidad, mi vocación y mi lucha de tantos años, de décadas por las libertades. No voy a traicionarme ahora a estas alturas de mi vida”, dijo.