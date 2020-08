Al advertir que no tiene nada de que avergonzarse ni nada que temer, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, aseguró que las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de supuestamente haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética, son una bajeza inaudita y aseguró que sus dichos valen lo que su prestigio, nada.

En conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador aseguró que no había necesidad de recibir dinero por un voto para la Reforma Energética que ya se tenía, puesto que desde que fue diputado federal apoyó la reforma energética del 2008, entonces propuesta por el PAN.

“De manera perversa se presentó un video donde aparece una persona en la que deposite mi confianza y que me acompañó por años, lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él a su vez apelé a su derecho que le convenga; por mi parte no tengo nada que temer nada de que avergonzarme y nada que ocultar.

“Lo dicho por el señor Lozoya son una infamia por varias razones, primero nadie puede comprar lo que ya tiene. Desde que fui diputado federal, apoyé la reforma energética del 2008 que fue propuesta por el PAN y después en el Senado de la República, siempre tenido convicción de que la reforma era un beneficio para el país“,

El gobernador señaló que no había necesidad de recibir dinero por un voto para la Reforma Energética “que ya se tenía por convicción, lo he dicho en mi vida política un servidor no vive de la política. Nadie paga para que me peguen, no hubiera presentado 807 reservas y modificaciones a la reforma”.

“Si fuera cierta la calumnia, no habría presentado 807 reservas y modificaciones a la reforma del gobierno. No le hubiera quitado el control del Consejo de Administración de PEMEX, ni quitado 5 asientos al sindicato petrolero. Les recuerdo que el consejo aprueba contratos, obras, proveedores”

Aseguró que no se puede creer en la palabra de “un delincuente confeso y hoy doy la cara aquí y ante la autoridad no busco la protección a cambio de inventar falsedades”.

“Hay una intención política, no es cuestión legal atacan a un gobernador de oposición bien calificado porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ninguna”.

El mandatario local señaló que Querétaro es ejemplo de crecimiento y por eso lo ataca “y además en menos de 10 meses habrá elección doy la cara y defender mi nombre”.

“Seguiré trabajando trabajando. Sin pausas sin distracciones a la demanda de los queretanos esto será el único posicionamiento público que daré a este respecto”,agregó.

Los videos de los sobornos

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció el lunes la destitución de Guillermo Gutiérrez Badillo, quien se desempeñaba como su secretario privado.

Ello, ante la difusión de un video en el que Gutiérrez Badillo recibe supuestos sobornos, en el marco del caso que se le sigue a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

También aparece Rafael Caraveo, quien fuera designado por la Comisión de Administración del Senado como Secretario Técnico en el Senado en los años 2012 y 2015. Dichas asignaciones fueron apoyadas por el exsenador de Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury.