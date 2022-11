La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló, en conferencia de prensa, imágenes del feminicidio de Ariadna Fernanda López, quien fue encontrada muerta en el estado de Morelos, hace una semana. En éstas se observa cómo el presunto feminicida la carga, ya sin vida, en un estacionamiento.

Además, acusó al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de encubrir el feminicidio de la joven, por presunta relación con Rautel N, señalado como el agresor de la víctima, y quien se entregó en Nuevo León.

Añadió que no habrá impunidad en el feminicidio de Ariadna López, cuyos familiares convocaron a una protesta en Ciudad de México.

Las imágenes compartidas por el Gobierno de la Ciudad de México pueden verse en el siguiente video.

En la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de Justicia de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna López, cuyo titular había informado que la causa de muerte de la joven era una broncoaspiración por exceso de alcohol.

“Queremos que nunca más se culpe a una mujer , se le victimice, se le menosprecie, y se encubra un feminicidio. Como lo he dicho siempre, en nuestro caso siempre vamos a estar del lado de las víctimas”.

Añadió que pidió a la Fiscalía capitalina informar a la Fiscalía General de la República (FGR) del probable encubrimiento del feminicidio de Ariadna López por parte de la Fiscalía de Morelos.

En la Ciudad de México las mujeres no están solas. Cero impunidad para los feminicidios. Iniciamos conferencia de prensa. # EnVivo 🔴 https://t.co/wsecq2fUxo

Esta madrugada, Rautel “N”, presunta pareja sentimental de Vanessa “N”, quien también fue detenida por este caso, e implicado en la muerte de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, se entregó de manera voluntaria ante la Fiscalía Especializada de Feminicidios de Nuevo León, acompañado de sus abogados.

Rautel “N” llegó declaró públicamente que, tras saber que había una orden de aprehensión en su contra, pero “sabiendo que es inocente”, decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades: “Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté”, dijo el hombre, quien es considerado el principal sospechoso del feminicidio de la joven Ariadna López.

La noche del domingo se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Vanessa “N”, una de los implicados en la muerte de la joven Ariadna.

Fuentes del Poder Judicial de la Ciudad de México informaron que la defensa de Vanessa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de continuidad se llevará a cabo el próximo viernes.

Mientras tanto, Vanessa “N” continuará en prisión preventiva oficiosa por presunto feminicidio, en el penal de Santa Martha Acatitla.

Con girasoles y pañoletas moradas, algunos familiares y amigas de Ariadna Fernanda López Díaz marcharon sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), en exigencia de esclarecimiento en el feminicidio de la joven.

Al rededor de las 13:00 horas, familiares, amigos y activistas se comenzaron a congregar en el Monumento a la Revolución, motivados por el feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado en una autopista de Tepoztlán, Morelos.

La vanguardia del contingente partió del Monumento a la Revolución al filo de las 14:00 hora

La prima de Ariadna Fernanda López, Michelle Andrade, dijo que Rautel “N”, el presunto feminicida, es un hombre peligroso y mala persona , Consideró que, gracias a la presión mediática y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, se logró que él mismo se entregara en Monterrey, Nuevo León.

“Yo creo que la presión por ustedes, por nosotros. Digo, si dice que no le teme a nada, pues vamos a ver. No hay pruebas, nosotros como familia, sus amigas lo saben, hay gente. Él invitó, convocó a sus amistades y si se han dado cuenta o han visto en las redes sociales están diciendo que es un hombre violento, un hombre alcohólico, un hombre celoso, un hombre que se ríe de las mujeres, entonces para mí no es una buena persona”.