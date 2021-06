El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a todos los ciudadanos por participar en la jornada electoral, y aseguró que a pesar de los incidentes violentos durante el pasado domingo, y los presuntos delitos electorales que se denunciaron, no alteraron los resultados en lo fundamental.

López Obrador también señaló que los ciudadanos votaron en esta pasada elección por dos proyectos “distintos y contrapuestos”, y agradeció que los resultados de la elección de diputados federales, que le “da la mayoría a los partidos que simpatizan con la transformación”, porque dijo, así se garantiza el presupuesto para los programas sociales.

“Quiero mandar un mensaje de agradecimiento por la jornada del día de ayer, se reafirmó el camino a la democracia, eso es fundamental, que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral por la vía pacífica, ayer se dio un paso importantísimo, es una elecciones histórica, ha habido poca elecciones como las de ayer, y digo esto porque las elecciones de ayer, fueron libres, limpias , como no sucedía en otros tiempos.

Hubieran desaseos, hubieron intervenciones injerencias de autoridades locales, pero a diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaron a cabo durante décadas y siglos en México, la gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia, de estos grupos , se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados, el viernes el sábado y el domingo, hubieron pocos homicidios”, explicó el mandatario mexicano.

