Luego de que miles de sitios web experimentaran fallas en su servicio, la empresa ‘Akamai’ que es uno de los proveedores de Internet y servicios relacionados más grandes del mundo, reconoció fallas en el servicio de DNS.

Akamai concentra a más del 50% de los sitios web más importantes de todo el mundo como Bancos, servicios de compras como Mercado Libre, HBO Max, Play Station, Airbnb y muchos más.

Las principales afectaciones se registran en países como Estados Unidos, España, Francia, México, Reino Unido y Australia.

Mientras tanto, la empresa estadunidense, con sede en Cambridge, Massachusetts, confirmó y reconoció las fallas en su servicio DNS, parte fundamental para que cualquier persona se pueda conectar a Internet.

Hace apenas unas semanas, el pasado 8 de junio, se registró una gran caída en el servicio de Internet que provocó caos durante varias horas.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021