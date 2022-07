En días recientes estalló la polémica contra Andrés Manuel López Obrador, luego de que afirmó que el publicista Carlos Alazraki posee un “pensamiento hitleriano”, por lo que recibió una serie de condenas por parte de varias personalidades, así como de la propia comunidad judía en México.

Entre los comentarios sobre el tema, la senadora panista María Lilly del Carmen Téllez García, conocida únicamente como Lilly Téllez, reviró contra el mandatario mexicano y señaló que mientras a Alazraki le dice Hitler, al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, le dice “Señor”.

Lilly Téllez contra AMLO tras declaraciones por Alazraki (Captura de pantalla) Lilly Téllez contra AMLO tras declaraciones por Alazraki (Captura de pantalla)

Fue a través de su cuenta verificada de Twitter que la legisladora por Sonora decantó una de sus críticas en contra de la actual administración y, en particular, contra el presidente de la república: “A Alazraki le dice Hitler y al chapo Guzmán le dice ‘Señor’”, ironizó en la red social.

Y es que desde que el pasado 29 de junio que López Obrador emitió sus comentarios contra uno de los detractores de su gobierno, varios actores políticos han criticado la comparación y se han mostrado solidarios con el empresario, quien es un miembro activo de la comunidad judía.

Sin embargo, Téllez García también recurrió a las comparaciones con el régimen fascista alemán, cuando en febrero pasado emitió una serie de declaraciones con respecto de la invasión de Rusia a Ucrania: “Putin, el tirano experto del sistema de propaganda de Hitler, mismo que utiliza la 4T. Putin, el financiero de los cómplices cubanos y bolivarianos de Morena”.

Por otra parte, pese a la lluvia de críticas, el ejecutivo federal repitió la hazaña y durante la conferencia mañanera de este 30 de junio volvió a señalar que Carlos Alazraqui “es seguidor del pensamiento de Hitler” y comparó una serie de declaraciones del publicista en una conversación que tuvo con Roberto Madrazo, con la teoría de Joseph Goebbles, encargado de la comunicación y propaganda durante el gobierno de Hitler.

Durante la mañanera se proyectó un video del canal de Youtube Atypical Te Ve, propiedad de Alazraki, en el que se escucha a éste declarar: “Como no me contrató nadie, lo puedo decir con tranquilidad: yo tenía la solución, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena mejor te va”, expresó el publicista durante el diálogo con Madrazo en 2021.

Fue así que el mandatario mexicano exclamó que la oposición posee “nazismo y fascismo desde sus orígenes”, aunque recalcó su respeto con la comunidad judía.

“Tengo muy buenos amigos en la comunidad judía (…) son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena, pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, su pensamiento, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo”.

Por su parte, el fundador de la agencia Alazraki & Asociados Publicidad respondió al tabasqueño por medio de una columna de opinión: “Nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin”, al tiempo que señaló ser judío “igual que la Sheinbaum”.

Asimismo, señaló ser “neoliberal, conservador y fifí”: “Yo no soy su adversario, soy oposición. Efectivamente, no coincido con usted en absolutamente nada, ¡Ni siquiera en el béisbol!”, escribió.

El comienzo de la polémica

Todo comenzó el pasado 29 de junio, cuando durante la sección Quién es quién en las mentiras de la conferencia matutina de AMLO, Ana Vilchis García presentó un fragmento del programa que conducen Beatriz Pagés, Javier Lozano y Alazraki. En él se comentó que había movimientos sospechosos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como la llegada de aviones venezolanos sin control migratorio.

Por ello, la presentadora comentó que se trataban de declaraciones falsas e infundadas, además de que “dejaron ver su racismo y xenofobia”. En tanto, López Obrador completó declarando que siempre ha tenido diferencias con Alazarki, siendo una de ellas el pensamiento ‘hitleriano’ del publicista.