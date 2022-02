Normalistas y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron en la caseta de Palo Blanco, sobre la Autopista del Sol, en Guerrero.

Más de 250 efectivos de la policía antimotines de Guerrero y de la Guardia Nacional fueron desplegado en la caseta de La Venta, ante la llegada de normalistas al puerto de Acapulco.

Durante la confrontación se detonó una gran cantidad de petardos, bombas molotov y gases lacrimógenos, dejando un saldo de al menos cuatro policías estatales y un civil lesionados.

Los normalistas rurales arrancaron un tráiler, sin conductor, para direccionarlo a los policías, lo que rompió la formación de los cuerpos de seguridad y terminó estrellándose en la caseta de peaje, sin que alcanzará a lesionar a nadie.

Los estudiantes estuvieron frente a frente con personal de la Guardia Nacional de la policía del Estado durante más de 50 minutos, ya que lograron llegar hasta los módulos de peaje, pero fueron encapsulados por el personal de la Guardia Nacional y de la policía estatal.

La tensión inicial prevaleció en la retirada, los normalistas rurales se disponían acomodar los autobuses para salir con destino al municipio de Tixtla, de donde llegaron.

Entonces se registraron los primeros enfrentamientos; hubo golpes y después arrojaron piedras, petardos y gases lacrimógenos. La confrontación se prolongó durante más de media hora y las 13:30 horas subieron a sus camiones y se retiraron del lugar.

Un segundo enfrentamiento se generó en la entrada sur de Chilpancingo, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde también había personal de la Guardia Nacional resguardando la vialidad.

Reportan 14 elementos de la Guardia Nacional heridos

Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil de Guerrero, informó que se tiene el reporte al menos 15 elementos de la Guardia Nacional heridos por quemaduras por bombas molotov.

“Rescatistas me informaron que había 15 lesionados que serían llevados a hospitales de Acapulco, es toda la información que me han vertido (…) no me han enviado información, me mencionaron que había algunos compañeros de la Guardia Nacional que tuvieron detalles; son 15 lesionados por el momento”, dijo en entrevista con Mario Castillo para MILENIO Televisión.

Los estudiantes retuvieron una ambulancia en la salida de Chilpancingo, pero ya se trabaja en el envío de más unidades médicas, mientras que en el lugar de los hechos hay algunos paramédicos brindando la atención correspondiente.

Más tardem la Guardia Nacional informó en un comunicado que 14 elementos fueron lesionados a presentar contusiones, quemaduras en el cuerpo y uno de ellos con fractura de tibia.

Normalistas de Ayotzinapa intentaron hacer volanteo

De acuerdo con la Guardia Nacional, el enfrentamiento ocurrió con manifestantes a bordo de autobuses procedentes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes intentaron bloquear el paso de los automovilistas para llevar a cabo un volanteo.

Tras el enfrentamiento, se logró liberar la caseta de peaje y los inconformes se alejaron del punto, no obstante, “emplearon un tráiler sin conductor y lo lanzaron contra la línea de efectivos de la Guardia Nacional, quienes esquivaron la unidad de carga que se impactó contra una instalación metros adelante de la caseta de cobro”.

Tras enfrentamiento, 17 policías antimotines resultaron lesionados: secretario de Seguridad

El Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, confirmó que tras los hechos de violencia ocurridos en la caseta de Palo Blanco, se reportan 17 efectivos policiales lesionados.

Reveló que durante el enfrentamiento fueron “encapsulados” cinco estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, quienes arrojaron petardos y artefactos explosivos contra el personal de la Guardia Nacional y la Policía del estado.

“Se encapsula a cinco elementos (normalistas) los cuales estuvieron durante un momento asegurados, pero por mediación que hizo Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron entregados, y ahora ellos los estudiantes, están en responsabilidad de esa parte”, explicó el mando policiaco.

En entrevista, Mendez Gómez también dio a conocer que durante la refriega aseguró un artefacto explosivo que llevaban en una mochila, y varias decenas de bombas molotov en un autobús.