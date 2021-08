El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su tradicional conferencia mañanera para recordar un encuentro que sostuvo con el escritor mexicano Carlos Monsiváis en el Centro Histórico de la Ciudad de México y aprovechó su conferencia para poner el famoso tema “Los Caminos de la Vida” de “La Tropa Vallenata”.

Fue en el momento en que halaba acerca del regreso de los estudiantes a las clases presenciales: “Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a pasar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida… no son como imaginaba”, destacó el presidente, momento en que pidió poner la canción.

“Después me dicen estuvo muy aburrida la mañanera. Es un vallenato, le gustaba mucho al ‘Gabo’ (Gabriel García Márquez) a Monsiváis. Una vez fuimos a comer aquí en el Centro (Histórico), por el Palacio de Minería, donde estaba antes el Senado, y llegaron unos músicos: ‘Les cantamos algo’, y dice Monsi; ‘sí’. Y ¿cuál?, ‘Los caminos de la vida'”, refirió el presidente. Momento en el que la melodía se comenzó a escuchar en la conferencia.

AMLO invita a la ceremonia por los 500 años de la caída de Tenochtitlán

“Hoy es un día, diría el maestro Pellicer, funeral. Hoy 13 de agosto de cumplen 500 años de la caída, de la toma de Tenochtitlán, y vamos a recordar a la gran Tenochtitlán hoy en el Zócalo. Es muy importante recordar este día y no olvidar y al mismo tiempo hacer el compromiso de seguir luchando contra la opresión, contra las invasiones, las conquistas, las ocupaciones militares. Desterrar el clasismo, el racismo, la discriminación, que reine siempre la justicia, la igualdad, la fraternidad. Hoy vamos a tener este acto,” recordó López Obrador.

El mandatario también informó su agenda para este fin de semana: “Vamos a vernos en el Zócalo y va a ser una ceremonia muy importante, los invito a que a través de las redes sociales puedan escuchar lo que se va a decir en este acto tan importante en lo cultural, en lo histórico. Luego por la tarde voy a Jalisco, vamos a tener otro acto en la Secretaría de la Defensa, y luego viajamos a la presa ‘El Zapotillo’ en los altos de Jalisco, y el domingo vamos a estar en ‘La Laguna’, en Gómez Palacio, en Torreón. Vamos a estar evaluando sobre el programa ‘Agua sana para la Laguna’, para solicitar el apoyo de todos los laguneros para que se puede resolver el problema del agua”, concluyó AMLO.