CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre.— El presidente municipal de de Badiraguato, Sinaloa, el morenista José Luis López Elenes prevé inaugurar en lo alto de la ciudad un museo que vanaglorie a personajes del narcotráfico que nacieron en esa zona serrana.

De acuerdo con una publicación del diario capitalino Reforma, López Elenes, quien está en el cargo desde el 31 de octubre de 2021, expuso que Badiraguato no puede negar que fue cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o Juan José Esparragoza, “El Azul”. Por ello, una estructura de unos 7 metros de altura y 115 metros cuadrados, la cual se estima tendrá una inversión de 14 millones de pesos, será utilizada para presentar las historias de los ex líderes del extinto Cártel de Jalisco o de los actuales Cártel de Sinaloa o el Cártel de Caborca. ”No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible que podamos tener un museo de narcotráfico, no estamos cerrados a ningún tema, todos los temas vamos a escuchar”, explicó el morenista en un video difundido por el Noticiero Altavoz.

“Somos un Gobierno que escucha las voces, que va a empujar para que el desarrollo económico llegue al municipio y que logremos vencer este estigma del narcotráfico empujando el desarrollo”.



López Elenes llamó a evitar que el museo cause susto y pidió ver la parte positiva. ”No tengo con claridad todavía el hecho de poder tener qué figuras se pueden encontrar ahí, porque vamos a escuchar a especialistas de museos para que nos orienten. No estamos cerrados a ningún tema, si nos orientan que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato tener un museo del narco, también lo impulsamos desde el Gobierno”, aseveró. El 9 de mayo pasado, el Edil y el Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, atestiguaron el inicio de varias obras, entre ellas el museo, el cual en ese momento no se expuso qué albergaría. Además del “Museo Regional”, también se expuso que se abriría un mirador, una explanada de mil metros cuadrados y una escalera de 122 peldaños, entre otras obras para atraer turismo.En ese momento, se estimó que la obra podría ser inaugurada el 20 de diciembre.