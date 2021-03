El siguiente miércoles y jueves se presentarán nuevas tolvaneras en la Ciudad de México, pero que no tendrán las mismas características como las que se vieron este domingo, informó las autoridades ambientales.

En conferencia de prensa, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Jorge Zavala, dijo que la tolvanera de este domingo que afectó a la Zona Metropolitana del Valle de México fue por el frente frío #46 que cruzó el centro del país.

Lo anterior causó ráfagas de vientos que alcanzaron hasta 57 kilómetros por hora por lo que a su paso levantaron partículas de polvo de zonas de cultivos e incendios forestales que concentran en el Valle de México, además de ciudades como Toluca, Cuernavaca y Puebla.

Asimismo, aseguró que una situación similar como la de este domingo podría presentarse a partir de la noche del miércoles y durante el día jueves, pues el desplazamiento del frente frío número 47 en interacción con aire cálido provocará rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

Respecto el fenómeno atípico de ayer, el director de investigación de Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos de Vida Corta del INECC, Rodolfo Iniestra, explicó que hubo concentraciones altas de partículas PM10 a partir de las 16 horas, llegando a su pico máximo a las 15 horas, con un valor de 982, sin embargo, a partir de las 21 horas, estos niveles recuperaron sus niveles.

En ese sentido, el coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo Figueroa, no se declaró contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México por el corto tiempo que duró el alza de los Agregó que se recomendó a las personas permanecer en los interiores, no realizar actividades, como ejercicio, en exteriores; de presentar padecimientos de salud, acudir a unidades médicas en caso de ser Además que se trabaja en la actualización de umbrales y procedimientos de activación y desactivación de las distintas fases de contingencia y que estará listo a finales de año y que prevén mayores restricciones a los vehículos particulares y de Mientras tanto, el director de la dirección de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Sergio Zirath Hernández, recordó a la población que entre marzo, abril, y mayo se registrará el mayor número con mala calidad del aire en la capital del país ya que tendrá más concentraciones de Aseguró que la velocidad del viento será lento durante los siguientes meses provocando que no haya dispersión de los contaminantes por lo que estarán monitoreando partículas, ozono, monóxido de carbono, azufre y que la población podrá informarse en la página de la Calidad del Aire.

Fuente: Informador