Ciudad de México, 23 de Febrero 2022.- La voz de las juventudes participó por segunda ocasión en el Parlamento Abierto que analiza la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, con la intervención de la activista, investigadora y comunicadora climática, Alice Landín, quien a sus 23 años hizo un llamado a los grupos parlamentarios para considerar a los jóvenes y a las mujeres en el análisis de esta iniciativa de reforma constitucional.

Un comunicado de los organizadores del evento, añadió que la joven expresó en el Foro 23 “Democracia y Pluralidad Política en el Debate de la Reforma Eléctrica”, la necesidad de un diálogo plural e inclusivo, ya que los 110 ponentes que han manifestado sus posicionamientos en las mesas de análisis del Parlamento Abierto, 78 por ciento han sido hombres y 55 por ciento hombres de entre 40 y 70 años de edad, y la mayoría ha estado a favor de los términos actuales de la iniciativa de Reforma Eléctrica.

La también integrante de la organización de jóvenes que impulsa acciones para enfrentar el cambio climático, “Nuestro Futuro” consideró que esta falta de pluralidad pone en evidencia la visión limitada con la que se planteó la reforma constitucional al sector eléctrico, y es muestra flagrante de una falla sistémica en el acceso a la información y a la educación climática en el país.

“Esta insuficiencia en el acceso a la información y educación en materia climática se ve representada en la percepción de los ciudadanos de la falta de claridad sobre el contenido y las consecuencias de la reforma, de una manera despolitizada, clara, objetiva y sin prejuicios”, dijo la Ingeniera en Desarrollo Sustentable y originaria de Monterrey, Nuevo León, Alice Landín.

Durante su ponencia, indicó que la ciudadanía está malinformada sobre la Reforma Eléctrica, debido a la complejidad de la materia, pero también a la falta de transparencia.

Alice Landín consideró que, para analizar la propuesta de reforma, los legisladores deben partir de la conciencia de que se vive una situación de emergencia climática, y que esta crisis, derivada de un aumento de temperatura en el planeta por la quema de combustibles fósiles, tendrá un costo de 6.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2050 y de 18.3 por ciento del PIB para 2100, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Además, indicó que la iniciativa de Reforma Eléctrica no considera los efectos que la quema de combustibles fósiles tiene ya en la salud de las personas y señaló que, según datos de la plataforma científica Science Direct, una de cada cinco muertes prematuras en el mundo es ocasionada por la quema de combustibles fósiles para la generación de energía.

En México, por ejemplo, la Termoeléctrica de Tula, Hidalgo, es la fuente fija de emisiones más grande de todo el Valle de México, y causante de enfermedades y muertes prematuras.

“Las generaciones presentes no pueden negarle el futuro a las generaciones que siguen. Por eso, me gustaría pedirles un compromiso a los diputados aquí presentes, que desechemos en todos sus términos esta reforma y trabajen en cómo acelerar la transición energética para que ésta sea justa, creíble, permanente, incluyente. La transición energética incluyente no solo es favorable, es urgente. Nuestro futuro depende de ella”, sostuvo Alice Landín. (Infoqroo)