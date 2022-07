La tensión entre Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y el Gobierno de la 4T, que incluye a varios funcionarios de Morena, ha ido en aumento y en los últimos siete días el político campechano ha estado en varios momentos polémicos.

La convulsa semana comenzó con las declaraciones de Moreno en Chilpancingo en las que dijo que Morena ha sido la peor desgracia para México, de ahí se derivaron diversos asuntos que llegaron hasta la retención del exgobernador de Campeche en Migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en su regreso de Europa.

‘Morena, una desgracia’

“Morena es la mayor tragedia y mayor desgracia que pudo pasarle al país, se les cae el país, se les derrumba”, aseguró Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en su visita a Guerrero, el pasado domingo 3 de julio.

Mencionó que en este gobierno federal se han registrado más de 3 mil feminicidios, más de 4 mil secuestros y más de 123 mil homicidios dolosos en el país; además en los hospitales no hay medicamentos. “Los de Morena aparte de cínicos son mentirosos, ellos son los que eliminaron Prospera y las estancias infantiles”, advirtió.

Catean casa en Campeche

Aproximadamente 30 agentes ministeriales catearon el pasado lunes 4 de julio la residencia del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como parte de las diligencias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

La inspección del inmueble, ubicado Lomas del Castillo, en el estado de Campeche, tuvo una duración de más de seis horas.

El cateo fue encabezado por el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, quien acompañado por elementos ministeriales inició la inspección abriendo por la fuerza una de las puertas de la casa de ‘Alito’ Moreno, tras varios intentos por abrirla.

La revisión del inmueble forma parte de las diligencias que se llevan a cabo en contra del priista por las denuncias presentadas por Layda Sansores, gobernadora de la entidad, confirmó el fiscal Sales Heredia.

Y sin embargo, AMLO lo defendió

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el cateo a la propiedad en Campeche del presidente del PRI, Alejandro Moreno pese a ser opositores.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno porque no se puede humillar, vulnerar, la dignidad de las personas”, comentó el pasado martes 5 de julio.

Acusa al Gobierno mexicano en el extranjero

En medio de rumores y especulaciones, el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, salió de México a Ginebra, Suiza, el pasado martes 5 de julio.

Luego de las acciones de cateo a una de sus propiedades en Campeche, también se indicó que Moreno asistiría al Parlamento Europeo, dónde iniciaría una serie de denuncias contra la “persecución política” de que es víctima.

Se informó que Moreno haría con una gira internacional para acudir a la ONU, la OEA y otros organismos internacionales, para denunciar también los “actos de persecución” en su contra de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con la libertad de expresión y aseguró que no censurará las denuncias del presidente del PRI, Alejandro Moreno, ante la ONU.

Ese mismo día, en un escrito presentado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la legisladora de Morena, Andrea Chávez Treviño, solicitó “suspender” al diputado del PRI Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación.

Otro ‘quemón’ del ‘jaguar’

Nuevos audios filtrados en el programa semanal Martes del Jaguar, conducido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibieron de nuevo a Moreno.

La mandataria estatal, quien lleva difundiendo diversas grabaciones del político priista destapó a Moreno en conversación con el exgobernador de Oaxaca, José Murat, en la que dice que va a extorsionar a los empresarios.

“Cuando tenga yo la comisión (en la Cámara de Diputados), vamos a cog*rnos a los empresarios con una reforma verg*s…o sea, pa’que se cagu*n. Apretarlos, se van a cag*r”, dice.

‘Antes muerto que fugarme’

El miércoles 6 de julio, Moreno negó haber que no ha huido de México, luego de que se informara un día antes que viajó fuera del país. Dijo que estará unos días en Ginebra, Suiza, y que “antes muerto que echarme para atrás”.

Exgobernadores priistas lo sorprenden mientras estaba en España

El líder del PRI apareció, el pasado jueves 7 de julio, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón, en una reunión de la Internacional Socialista, una organización de partidos sociodemocráticos. En este espacio aprovechó para criticar la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Como se puede ver en un video compartido en sus redes sociales, ‘Alito’ brindó un mensaje de más de dos minutos en el que acusó que los gobiernos populistas se han encargado de politizar la justicia, y en el caso de México, acusó la cantidad de homicidios y feminicidios que han ocurrido en los casi cuatro años de gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, en México quince exgobernadores del PRI pidieron una “pronta renovación de la dirigencia actual” a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, por la pérdida de 19 gubernaturas durante su dirigencia.

Cruce de acusaciones

El Gobierno de México informó este viernes 8 de julio que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra de Alejandro; sin embargo, minutos después de dar a conocer la noticia, borró la publicación en su cuenta de Twitter.

El Gobierno mexicano había detallado que ‘Alito’ Moreno sería investigado por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Ante esto, ‘Alito’ señaló a la administración de Andrés Manuel López Obrador de utilizar las instituciones del Estado para realizar una persecución política.

“Esto ‘tira’ cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

La retención en el AICM

Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI, dio a conocer durante la mañana de este domingo fue retenido en el área de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a su llegada tras el viaje que realizó por Europa.

‘Alito’ publicó en redes sociales un video en el que explica que al aterrizar en la terminal capitalina, procedente de París, Francia, fue retenido durante más de una hora, junto con su esposa, para hacerlo firmar varios documentos.

Con información de Rosario García, Lourdes Alonzo y Víctor Chávez