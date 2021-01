El Comité Nacional de Salud y Vida de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) informó que el uso de Dióxido de Cloro como tratamiento alternativo para el padecimiento causado por el virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, está excluido como gasto médico por no ser un medicamente y carecer del aval de las autoridades sanitarias.

El organismo indicó que, desde el principio de la pandemia, por medio de las pólizas de gastos médicos mayores, se erogaron en el país, con corte al pasado día 18, más de 9 mil 574 millones de pesos y se atendió a más de 23 mil 306 casos asegurados, con lo que el porcentaje de letalidad en la población asegurada es del 5 por ciento, contra 8.7 por ciento de la que carece de un seguro.

También destacó que, aun y cuando algunas aseguradoras tenían excluido los riesgos de pandemia, optaron por cubrir la covid-19, en apoyo a los asegurados y recordó que desde hace meses cobró relevancia la presunta eficacia del Dióxido de Cloro como tratamiento o prevención de la enfermedad.

Sin embargo, continuó, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya lo rechazaron.

De hecho, la Cofepris informó que no está autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contenga en su formulación la sustancia denominada Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, por lo que su uso es un riesgo para la salud, al desconocer la calidad de los insumos, las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución, explicó.

Dado que la Cofepris también señaló que no hay estudios que evalúen su seguridad, efectividad y se carece de protocolos de investigación que avalen su uso clínico, la Amasfac informó que el dióxido de cloro, al no ser un medicamento, carecer del aval y autorización de las autoridades sanitarias, no estará cubierto como parte del tratamiento para la covid-19 ni ningún otro.

Amasfac recalcó que las compañías de seguros podrían estar en la posibilidad de excluir las complicaciones y consecuencias generadas por el consumo de dióxido de cloro. Sin embargo, esto aplicaría sólo para las complicaciones o consecuencias directas de su uso, no debiendo estar en riesgo las indemnizaciones o tratamientos propios por la covid-19.

La agrupación exhortó los asociados, asegurados y población en general a evitar automedicarse y consultar siempre con un médico especialista que les recomiende la mejor manera de atender sus padecimientos y adquirir medicamentos en centros y farmacias autorizadas, pues es la mejor manera de cuidar la salud y asegurar el pago y reembolso de los gastos médicos.

Fuente: Infoqroo