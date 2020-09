“No se puede estar pensando en llegar a los cargos públicos para sacar provecho personal”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la senadora Marybel Villegas Canché, quien ganó postulada por Morena.

En la conferencia mañanera, López Obrador quien mantiene el lema de “no mentir, no robar y no traicionar”, dijo que todos los servidores públicos deben actuar con honestidad.

“Ya es mal visto el corrupto, ya no es como antes que se le celebraba, se decía qué hábil, qué astuto, cómo ha sabido progresar y salir adelante. No perdían, como siempre digo, ni su respetabilidad, pues eso ya no está sucediendo, ya se les cuestiona”, apuntó.

La senadora Villegas ha pasado del PRD, al PAN y ahora por MORENA y siempre ha estado en ojo del huracán por constantes cuestionamientos a su conducta pública.

Hace unos días se difundió que a través de sus familiares, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en la que se desempeñó como delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo fue beneficiada a título gratuito con extensas y valiosas tierras en Yucataán.

Además, se reveló que una de sus cuentas bancarias pasó de tener un saldo de un millón a más de 30 millones de pesos, pese a que por el desempeño del cargo tuvo un ingreso mucho menor a esa cantidad.

Asimismo, López Obrador comentó que: “deben pensar que si se van por el camino fácil de la corrupción, se perjudican al final de cuentas, a ellos y a sus familias, es una mancha que no se quita ni con toda el agua. El corrupto es mal visto, un corrupto no solo se afecta a él, afecta a sus familias”.