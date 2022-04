Ciudad de México, 21 de abril 2022.- El Presidente, Andrés Manuel López Obrador aceptó la respuesta de artistas y ambientalistas que cuestionan su proyecto del Tren Maya, para reunirse con él, como les propuso ayer miércoles, pero condicionó el encuentro a que sea en Palacio Nacional.

Precisamente desde la Sede del Poder Ejecutivo Federal, el mandatario al referirse a la respuesta de los antagonistas al máximo proyecto de infraestructura de su gestión, dijo que no se reunirá con ellos, como se lo proponen en el Tramo 5 del Tren Maya, porque sería politiquería.

“No (se reuniría con ellos), porque ellos tienen un propósito político, o politiquero, porque la política es un noble oficio. Entonces, no voy yo a hacerles el juego”, ripostó a la pregunta de una reportera que lo consultó respecto a los motivos de su negativa a ir a Quintana Roo.

“Yo voy a nombrar a un representante, porque quieren que yo vaya allá, pues mejor que me representen los del ejido Jacinto Pat. Les voy a mandar una carta a ellos para ver si me quieren representar y que atiendan a los ambientalistas, reales o falsos, y que sean los mismos campesinos”, añadió.

“Si vienen aquí los famosos, pues aquí los atendemos, yo hablo aquí y yo hablo con ellos. Pero, imagínense, atender a todos los del CIDE o a todo el grupo de Aguilar Camín, a todo el grupo de Krauze, ¿cuándo los voy a convencer?”, cuestionó, para añadir: “Cuando ellos quieran pueden venir”.

Empero, le dijo a los periodistas reunidos: “Y también hay que cuidar, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura. Sería una reunión con ellos, ahí sí no podrían estar ustedes; después sí, que ellos les declaren. Porque yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer. (Infoqroo)