El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que mantiene su protesta contra el gobierno de Estados Unidos por asumir una actitud injerencista al destinar recursos a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el empresario Claudio X. González y actualmente dirigida por Maria Amparo Casar.

“En realidad (MCCI) es una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido, y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia”, dijo y agregó:

“Entonces, nosotros no aceptamos eso, esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar a demócratas en Estados Unidos, eso es contrario al derecho internacional, son de las cosas que ya no deben de existir”, reprochó.

En la conferencia mañanera, el mandatario lamentó que el gobierno de Estados Unidos justifique el financiamiento a la asociación civil de Claudio X. González, argumentando que se trata de “fortalecer” a la sociedad civil y combatir la corrupción porque eso es “falso”, aseguró.

“Al contrario, es para hacer valer la corrupción y ellos (el gobierno de Estados Unidos) se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantenga un régimen de corrupción en México; son cómplices, porque todos los que están en esa asociación civil tienen que ver con los intereses creados, con los que se beneficiaron durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueo, cuando arruinaron a México”, sentenció López Obrador.

Enseguida, dijo que los creadores y miembros de MCCI quieren que regrese la misma política de pillaje de sus antecesores.

“Eso es clarísimo. ¿Qué, los de las agencias de Estados Unidos no lo saben? ¿Qué, no se sabe qué es lo que hace Claudio X. González y qué es lo que hace la señora (María Amparo) Casar? Es de dominio público; bueno, es cosa de ir a una hemeroteca o en la computadora nada más picarle”, agregó el mandatario.

Luego, anunció que mañana van a presentar información sobre las actividades de la asociación civil vinculada a Claudio X. González.

“Desde que crearon la asociación el objetivo es atacarnos, ¿por qué?, porque esa asociación participó en el fraude electoral del 2006, el papá del señor Claudio X. González era el principal promotor del fraude en el 2006, de tiempo atrás asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, de quienes más han impulsado la privatización en el país”, indicó.

También, comentó que el papá de Claudio X. González “es una especie del finado” Fidel Velázquez –líder sempiterno del sector obrero en México–, del sector empresarial y la actual representante de MCCI, María Amparo Casar, fue asesora en la secretaría de Gobernación cuando el gobierno del PAN, con Vicente Fox, impulsó el desafuero de López Obrador.

“¿Qué, eso no lo saben en Estados Unidos? ¿No lo sabe el Departamento de Estado? ¿No lo sabe la CIA? ¿No lo saben las otras agencias y creen que esa asociación es para combatir la corrupción? Si no fuese un asunto tan serio, sería de risa”, advirtió el presidente López Obrador.

Incluso, señaló que “suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, en el sentido de que MCCI sea una asociación civil para combatir la corrupción en México, ¿con qué derecho ellos (el gobierno de Estados Unidos) intervienen en un asunto que corresponde a los mexicanos? ¿Por qué se sitúan como una especie de gobierno mundial? ¿Y la independencia, y la soberanía de los pueblos?”, cuestionó de forma enérgica el mandatario.