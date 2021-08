El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pueden funcionar con las y los mismos funcionarios.

Al ser cuestionado sobre si en la reforma que buscará plantear propondrá el retiro de todos en ambas instituciones, el mandatario federal señaló que sí.

“Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”, afirmó.

López Obrador añadió que no puede aceptar que el Tribunal Electoral esté al servicio de la partidocracia.

Además, apuntó que el Tribunal Electoral no depende “en estricto sentido” del Poder Judicial, por lo que son independientes y “pueden hacer lo que quieran”.

El presidente ha dicho anteriormente que propondrá una reforma al INE y al Tribunal Electoral.

En junio pasado anunció que enviará tres reformas constitucionales en lo que queda de su sexenio, una de ellas será electoral. Adelantó que se buscará reducir costos de procesos electorales y replantear el número de legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados.