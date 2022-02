El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él y su movimiento han sufrido de una especie de “golpismo mediático” en las últimas semanas, cuyo objetivo es debilitar a su Gobierno.

Es una especie de golpismo mediático. Esto lo aplican en todo el mundo, cuando hay un dirigente, un Gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio oligarcas, siempre tratan de socavarlo, de disminuirlo y para eso son las campañas”, declaró.

“Son momentos estelares en la historia del país, lo que tenemos que buscar es que continuemos aún con la guerra sucia sin caer en la violencia”, explicó.

El mandatario mexicano señaló que no está en contra de todos los periodistas en México, sino de quienes lo ejercen para sacar presuntas prebendas, razón por la cual deben de transparentar sus ingresos.

Yo no estoy en contra de los periodistas, estoy en contra de quienes se venden, se alquilan, que están al servicio de estos grupos de poder y son grupos de presión. ¿Saben también para qué los usan?, para sacar prebendas (…),. para medrar, sacar provecho. Si no les dan concesiones, contratos, ahí va el reportaje en contra”, dijo.

López Obrador afirmó que su Gobierno sabe distinguir entre los diversos niveles de periodismo que se ejercen en el país, el cual consideró un noble oficio que es aprovechado por los que llamó “mercenarios”.

“Nosotros sí sabemos distinguir, la mayoría de los periodistas no tiene nada que ver con lo que estamos hablando (…) es otro mundo, eso es arriba y pues no tenemos nada nosotros en contra del periodismo, que es un noble oficio, esos son intereses y de manera muy especial, además de los que abiertamente actúan como mercenarios, que les pagan para eso, por eso me interesa que venga conocer cuánto ganan, que nos vamos a ir de espaldas”, refirió.