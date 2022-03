El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, sobre todo en la Ciudad de México, se hayan llevado a cabo en paz a lo largo y ancho de la República Mexicana.

El presidente López Obrador destacó que la marcha por el #8M haya transcurrido de forma pacífica. "No hubo represión", aseguró. "Estaban nuestros adversarios esperando se incendiara Palacio y la Catedral, pero se tomaron las medidas necesarias" Más, en: https://t.co/bgcJFQVzW6 pic.twitter.com/QFQ7k6GWKN — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 9, 2022

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador detalló que únicamente se registraron “algunos incidentes” durante dicha conmemoración.

Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país, hubieron algunos incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa, de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. En el caso de la CDMX fue numerosa, ordenada y pacífica, esto se reprodujo a nivel nacional”, dijo.

“Felicitar a las mujeres por su actitud responsable y combativa l mismo tiempo, peo se optó por la paz, no por la violencia. Estoy seguro si se sigue actuando. de esa manera cada vez va a haber ñas mujeres manifestándose, con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación”, adujo.

El mandatario mexicano agradeció a las mujeres policías, integrantes de la Guardia Nacional, Sedena y Marina, quienes ayudaron. evitar “la confrontación y la violencia” durante las manifestaciones, en donde destacó que “no hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación, y no hubo, repito, desgracias qué lamentar”.

El jefe del Ejecutivo federal arremetió de paso contra sus adversarios de quienes apuntó que estaban esperando que las mujeres incendiaran Palacio Nacional o la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, y justificó que se hayan colocado vallas en los principales edificios del Zócalo capitalino.

Estaban eso sí nuestros adversarios esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos, sobre todo a quienes tiran la piedra y esconden la mano, ‘te conozco bacalao aunque vengas disfrazado’”, refirió.