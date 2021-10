Ciudad de México, 01 de octubre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no caería en polémicas tras las declaraciones del exmandatario del Gobierno español, José María Aznar, quien aseveró que no pediría perdón por los excesos cometidos durante la llamada Conquista de lo que ahora es México e incluso ironizó sobre el origen del nombre y los apellidos del mandatario mexicano..

” Pues también amor y paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe… entonces no nos afecta en nada, no voy a polemizar”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia mañanera que este viernes se realizó desde Cuernavaca, Morelos, López Obrador recordó que él ha insistido en la creación de una constitución moral, pero ahora se tiene la denominada guía ética, en donde se habla de la importancia del perdón en todos los ámbitos.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró que no entraría en polémica sobre el tema, pero enfatizó que si existen diferencias, es con el gobierno español, no con su pueblo.

“(…) No voy a entrar en polémica sobre este tema, ya estamos terminando las conmemoraciones por la independencia (…) Nosotros respetamos mucho al pueblo español y si hay diferencias, es con las autoridades y no con el pueblo de España”, insistió.

López Obrador recordó que la Corona española nunca respondió a la solicitud que hizo para que pidiera perdón a los pueblos originarios y sin embargo, sí motivo campañas de odio e insultos hacia el gobierno mexicano.

“No les pareció porque no me respondieron, no me contestaron la carta, lo que hubo fue una campaña de insultos, de que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos, cosas de ese tipo”, dijo.

El jueves 30 de septiembre, durante una reunión del Partido Popular (PP), la principal fuerza opositora española de ideología de derecha, José María Aznar aseguró que los españoles no deben pedir perdón a México por sus acciones para evangelizar a América durante el pasado.

“Por defender la importancia histórica de la nación española, la historia de España, con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores, estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón”, enfatizó.

Después arremetió contra el presidente mexicano. “Doscientos años del aniversario de la Independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: ‘¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla”, ironizó.

Las declaraciones provocaron una andanada de reacciones de integrantes de la Cuarta Transformación, como las de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y las de Mario Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador.

Sheinbaum Pardo salió en defensa del presidente mexicano, y tildó de “racista” a José María Aznar.

“Aquí está Sr. Aznar la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista. Es el Estado Español quien pierde una oportunidad histórica al no reconocer las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas. De hacerlo, avanzarían hacia un mundo sin discriminación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Mario Delgado criticó a Aznar y lo llamó “instigador de guerra”. Lo criticó por apoyar en su momento a Felipe Calderón, y destacó que no podía esperarse nada del expresidente español, porque tampoco pidió perdón a la población española por la corrupción y su mal gobierno.

“Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón dice que él no pedirá perdón por la invasión de España; pero negar la historia no la borra. Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él”, escribió en Twitter.

A través de un comunicado, el partido guinda repudió los comentarios del expresidente español por considerarlos ofensivos a “la historia de nuestro país, la dignidad y la memoria de los pueblos originarios de México y el mundo”.

Asimismo, se dijo poco sorprendido de que un “instigador bélico” niegue el genocidio indígena en el continente americano, así como el hacer apología de la evangelización católica “teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española”.

Por su parte, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, también salió en defensa de López Obrador y señaló que el apellido Aznar viene del latín “asinarius”, que significa “el que cría o cuida asnos”.

“Así que origen es destino, se convirtió en uno de ellos. Qué duda cabe”, expresó.