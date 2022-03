Andrés Manuel López Obrador aseguró que Enrique Peña Nieto le confesó que fue traicionado mientras se desempeñó como Presidente de la República de 2012 a 2018.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el actual mandatario dijo que EPN le hizo esta revelación cuando se reunió con él después de ganar las elecciones presidenciales de 2018.

“Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con Peña (Nieto) siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo y en la plática me dice ‘me traicionaron’”, afirmó AMLO.

López Obrador relató que en una segunda reunión le cuestionó a Peña Nieto quiénes eran las personas que lo habían traicionado, “para saber”.

“Pues ya me dijo. Pero eso no tengo por qué darlo a conocer. Les dio todo, todo, todo. Les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron”, señaló el titular del Ejecutivo, dejando entrever que habían sido empresarios los que traicionaron al priista.

Asimismo, López Obrador afirmó que tras encumbrar a Peña Nieto, empresarios y medios de comunicación lo “convirtieron en el payaso de las cachetadas, burlándose de él”.

En este contexto, el presidente aseguró que su gobierno ha sido “golpeado mediáticamente” por sus opositores, ya que buscan “tener un presidente débil” para debilitar a su gobierno y socavar su autoridad política y moral.

“No es el que haya un golpe de estado militar. No, es tener al gobernante que no se les arrodilla en salmuera, a fuego lento, con guerra sucia permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio para buscar socavar su autoridad moral y política”, expresó.