En su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario precisó que al menos 12 estados se vieron afectados por el corte al suministro de luz, el cual fue restablecido en aproximadamente dos horas, por lo que reconoció el trabajo y la pronta acción de los técnicos de la Comisión.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se repetirá el “apagón masivo” que ocurrió el 28 de diciembre en varias entidades de la República, ya que sólo se trató de un desbalance en algunas plantas, pero afectó a varios estados porque la red eléctrica está interconectada.

El Jefe del Ejecutivo federal resaltó que se tiene un buen servicio de energía eléctrica y que además se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, comentó que aquellos que han buscado la privatización de la electricidad, pueden argumentar que este tipo de incidentes “no ocurrirían si fuese manejada por la iniciativa privada“.

“Tenemos un buen servicio de energía eléctrica. Se está rescatando a la CFE, pero claro, cuando pasan estas cosas los que están a favor de la privatización, los que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con el mercado de la industria eléctrica y hacer jugosos negocios cobrando muy cara la energía, pues ellos van a decir que no funciona la Comisión, lo que han hecho siempre. Cada vez que van o iban a privatizar -porque eso ya se terminó– decían que era muy malo el servicio, así empezaron cuando iban a privatizar Teléfonos de México, diciendo que era malísimo”, afirmó.

En su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario precisó que al menor 12 estados se vieron afectados por el corte al suministro de luz, el cual fue restablecido en aproximadamente dos horas, por lo que reconoció el trabajo y la pronta acción de los técnicos de la Comisión.

López Obrador agregó que por la tarde se brindará un informe detallado contestando por qué ocurrió el corte masivo de electricidad y si éste podría volver a suceder.

“Si hubo esta falla, no se va repetir y hoy se va a explicar de qué se trató. Y que tengan la seguridad de que no va a volver a pasar y que la CFE es una empresa con trabajadores, con técnicos, de primera. […] Porque tampoco hay que olvidar –yo no miento y hay que recordar– que cuando emprendieron una campaña negra dijeron que si no se privatizaba nos íbamos a quedar sin luz”, explicó.

El Presidente nacido en Tabasco recalcó que aunque siempre está “la tentación” de privatizar los servicios, y más ahora que el Gobierno se ha propuesto fortalecer la CFE y a Petróleos de México (Pemex). Destacó la importancia de que estas empresas sean públicas, pues consideró que si forman parte de la iniciativa privada los costos de éstos servicios aumentarían.

“Si se privatiza la industria eléctrica por completo, si hubiesen continuado cerrando plantas de la CFE y comprando la energía eléctrica empresas particulares, sobre todo extranjeras, hubiese continuado aumentando el precio de la energía eléctrica. Eso fue lo que sucedió durante todo el periodo neoliberal. Por eso necesitamos fortalecer a la CFE, que es una empresa pública y de todos los mexicanos para que así podamos garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica ni el precio de las gasolinas, ni el precio del diesel, ni el precio del gas”, sostuvo López Obrador.