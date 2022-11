En una entrevista cedida a el diario El Universal, el exconsejero refirió que de aprobarse dicha reforma electoral retornaría a México a la época de los 70 y 80, “cuando todos sabíamos que la Comisión Federal Electoral no podía dar garantías de imparcialidad porque estaba habitada por los partidos políticos de manera desequilibrada”.

“México no podía ir a otras elecciones con las mismas normas e instituciones que nos habían llevado a una crisis de enormes dimensiones después de aquellas elecciones”, dijo.

También alegó que durante el diseño de esta iniciativa que busca reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE) para reemplazarlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no se llevaron a cabo consultas, foros, intercambio de diálogos para analizar o discutir la propuesta. “Por eso insisto, no existen condiciones”.

“Incluso las reformas de 1977 y 1986, cuando el PRI era un partido hegemónico y tenía los votos suficientes para cambiar por sí mismo la Constitución y la ley, cuando en términos de votos no necesitaba a nadie más, en esas dos reformas hubo consultas a las que asistieron por partidos políticos, organizaciones civiles, académicos, periodistas”.

Asimismo subrayó que el IFE se construyó a necesidad de la política mexicana y no por “la ocurrencia de nadie”.

Respecto a la marcha “El INE no se toca” que se realizará este domingo en la Ciudad de México, José Woldenberg aclaró que no se trata de un bloque antigobierno, sino de una “expresión de la preocupación que tienen partidos y organizaciones civiles, ciudadanos en lo particular, es una confluencia para defender el sistema electoral mexicano. Todo lo demás es pura especulación”.