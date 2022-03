El presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó el reto de llegar en menos de una hora al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México y así cumplir en tiempo y forma con la inauguración planeada para el próximo 21 de marzo.

“Me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, cuarenta minutos, porque me voy a ir como a las cinco, tengo que estar a la seis allá. Allá nos vamos a ver a las siete en la conferencia y yo voy a estar a las seis en la reunión de seguridad”, adelantó este miércoles.

El presidente pasará la noche antes del evento en Palacio Nacional y ya no en el hotel que hizo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en las instalaciones de Santa Lucía, como había anunciado el martes.

“Por cierto, ya no me voy a ir a dormir allá porque esta terminado el hotel pero no está certificado, es un procedimiento y no quiero verme influyente”, detalló.

Aprovechó para bromear con un comentario del periodista Joaquín López Dóriga, quien según él aseguró que tardaría dos horas en llegar a la nueva obra de su gobierno.

“Dijo Joaquín que cómo estará de lejos el Aeropuerto Felipe Ángeles que hasta me tengo que quedar a dormir una noche antes”, comentó entre risas.

La ‘mañanera’ del lunes 21 de marzo se realizará en las nuevas instalaciones de Santa Lucía a las 7:00 horas y posteriormente se llevará a cabo la ceremonia de inauguración.

El mandatario dijo que no habrá discurso debido a la veda electoral por la consulta de revocación de mandato, sin embargo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, sí proferirán durante el evento.

“Yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón ni nada, nada más voy a acompañar a los invitados”, entre los que se encuentran empresarios, gobernadores, ciudadanos y periodistas, dijo.