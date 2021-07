Ciudad de México, 14 de Julio.- La próxima reforma constitucional en materia energética propondrá que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga asegurada una participación del 54 por ciento en la generación de energía eléctrica.

De acuerdo con el jefe del ejecutivo federal, la iniciativa de ley que remitirá al congreso de la unión planteará que las empresas privadas tengan el 46 por ciento de la representación a fin de “poner orden” en una relación en la que actualmente se daña a las empresas públicas del estado como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada, no es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE no tiene fines de lucro, es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de las empresas y consumidores domésticos, es para impulsar el desarrollo de México, las empresas particulares buscan la ganancia, tienen fines de lucro, ¿cómo les vamos a dar el mismo trato”, detalló el presidente en su conferencia de prensa matutina.