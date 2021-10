López Obrador se dijo indignado de que se construya la torre, pues “entran los barcos o se está en el malecón y lo primero que se ve es ese adefesio”. Además, defendió la arquitectura histórica de la región. “¿Y el faro que construyó Porfirio Díaz?, ¿y el malecón, que construyó Porfirio Díaz?, ¿y la fortaleza de San Juan de Ulúa, de la época colonial? ¿Eso no tiene ninguna importancia? ¡No! Hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural, el que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va”.