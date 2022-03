El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación del decreto que permite a todos los funcionarios, incluso al mismo mandatario federal, promover -a pesar de la veda electoral- la Revocación de Mandato, que se celebrará el próximo 10 de abril.

Desde Veracruz en donde realizó su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador aseguró que la aprobación de este dictamen -el cual fue publicado casi de inmediato en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor a partir de este mismo día- es un gran avance democrático.

“Celebro la aprobación de esta reforma, porque tiene que ver con la democracia. La democracia no se agota solo al elegir al gobernante. La democracia es una forma de vida, tiene que haber democracia en la familia, en la escuela, en la sindicato… Desde luego la democracia para tener representantes en los poderes, por eso es importante que la democracia representativa se fortalezca con la democracia participativa, para que no olvidemos que el soberano es el pueblo.. y el pueblo pone y el pueblo quita”, destacó.

El mandatario federal afirmó que la Revocación de Mandato es un avance importante para que el pueblo decida si el gobernante continúa o no en el cargo, por lo que destacó que es la aprobación legislativa más importante de los últimos años .

“La consulta o el proceso de Revocación de Mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida si el gobernante lo está haciendo bien o no.. si lo está haciendo bien que siga, si lo está haciendo mal que se vaya”, insistió.

“Es lo más importante que se ha aprobado en estos tiempos.. el que de conformidad con la Constitución, se lleve a cabo este método democrático que va a quedar establecido para cada 3 años. Que el presidente se someta a la consulta, al escrutinio de los ciudadanos… Es realmente algo trascendente que va más allá de las banderías partidistas o de las fobias y qué bien que ahora se haga esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta”, dijo.

Acompañado del gabinete de seguridad federal y del gobernador Cuitláhuac García, López Obrador arremetió una vez más contra el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que insistió que el organismo no está haciendo su trabajo de promoción de la consulta.

“¿Qué estaba haciendo el INE? Callado”, aseveró al tiempo que resaltó que de acuerdo con un sondeo realizado por un medio de comunicación, la mayoría de la gente desconoce que el 10 de abril se realizará la consulta de la Revocación de Mandato.

AMLO consideró que el INE no está promoviendo la consulta e instalará menos casillas

“Hasta hoy no se sabe dónde van a estar las casillas. Aprovecho para que todos ayudemos y una vez que vayan dándose a conocer los sitios, los lugares donde estarán las casillas se corra la voz”, dijo al tiempo que insistió que a menos de un mes de la realización del ejercicio ciudadano, es para que todos los servidores del INE estuvieran “entregados” a la promoción de la consulta e instalando casillas “en todos lados”.

“Le digo a la gente que no le hace que tarde, pero que llegue (a las casillas), si es posible un día antes, y a pedir posada, un día antes quedarse ahí y esperar, un día por la democracia, para que no vuelvan a imponerse autoridades, nunca más gobiernos corruptos impuestos”, sentenció.

López Obrador reiteró su compromiso de que si no tiene el respaldo ciudadano “me voy”, por lo que reiteró que se necesita que la participación ciudadana alcance el 40% para que el ejercicio ciudadano sea vinculante, es decir, tenga efectos legales.

“Ya he dicho que aunque no se llegue al 40% de la votación porque si no hay difusión y no hay casillas para que la consulta sea vinculatoria, (para que) tenga efectos legales necesitan participar más del 40% de los ciudadanos.. estamos hablando de 35 millones de ciudadanos para que sea legal”, destacó.

“El presidente tiene que tener legitimidad, tiene que tener respaldo de los ciudadanos.. no se puede gobernar sin el pueblo”, insistió.

Al ser cuestionado de qué pasaría si la oposición impugna el decreto, tal como lo ha anunciado, López Obrador aseveró que él acatará la resolución que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Nada más digo que si se impugna, si la Corte suspende el que se dé información sobre la consulta de revocación de mandato, vamos a acatar la resolución de la Corte. La resolución que sea, siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad”, dijo.